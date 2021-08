3 августа 2021 г. Майкл Иванс | The Times Пентагон использует ИИ, чтобы предсказывать вражеские шаги "на дни вперед" "Американские военные тестируют передовую систему на базе искусственного интеллекта, которая, как они надеются, сможет предсказывать следующие действия противника за несколько дней до того, как они действительно будут предприняты", - сообщает The Times. "Предсказание будущего - обычно безнадежная задача, но развитие технологий и все более активный переход к использованию ИИ для помощи в принятии решений открыли возможности для ведения боевых действий, которые когда-то казались научной фантастикой", - считает газета. "Министерство обороны США создало новый акроним для компьютеризированного гадания на хрустальном шаре: GIDE - global information dominance experiments - эксперименты по глобальному информационному доминированию. Цель состоит в том, чтобы добиться "превосходства в принятии решений", отметил генерал Глен Ван Херк, глава Северного командования и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки - оба командования предназначены для защиты территории США от любой формы вражеского нападения", - говорится в статье. (...) "Обрисованный генералом проект, который находится в разработке около года, перекликается с фильмом "Особое мнение", основанным на рассказе Филипа К. Дика, где Том Круз играет полицейского в предпреступном отделе, который производит аресты на основании предсказаний будущих преступных действий", - сообщает The Times. "Ван Херк отметил, что система представляет собой "фундаментальное изменение в способах использования информации и данных" для ускорения принятия решений на тактическом и стратегическом уровне в то время, когда и Россия, и Китай ежедневно бросают вызов США", - говорится в статье. "В последнем из трех экспериментов, проведенных Пентагоном и всеми 11 боевыми командованиями США, одним из основных моментов было предвидение угрозы захвата Панамского канала подобным "равным конкурентом", и это нарушило бы важную линию связи для военной логистики США. Во время смоделированной атаки системы ИИ использовали массив данных таким образом, как не сумел бы ни один человек, чтобы предсказать, как может отреагировать противник, путем изучения паттернов и изменений. Получив предупреждение о чем-либо существенном, командиры передавали информацию на орбитальные спутники, чтобы "поближе взглянуть на то, что может происходить в конкретном месте", рассказал Ван Херк". "Возможность предвидеть на дни вперед создает пространство для принятия решений", - добавил он. "В прошлом изучение аналитиком секретной информации, предоставляемой разведывательными источниками, такими как спутники, могло занимать много времени. "Теперь машина может взглянуть и сказать вам, сколько автомобилей или самолетов стоит на стоянке, готовится ли подводная лодка к отплытию или готовится ли запуск ракеты. Если раньше это могло занять несколько дней или часов, то сегодня это может занять секунды или минуты", - указал генерал. (...) "Мы делаем данные доступными и передаем их в облако, где машинное обучение и искусственный интеллект просматривают их, очень быстро обрабатывают и предоставляют лицам, принимающим решения. Это дает нам возможность заблаговременно предупреждать и реагировать (...)", - пояснил он. Источник: The Times