3 августа 2021 г. Кейти Гиббонс | The Times Миллионы девочек, "потерянных" из-за выбора пола ребенка это "бомба замедленного действия" "Количество мужчин в ближайшие десятилетия резко превысит количество женщин, показало новое глобальное моделирование соотношения полов при рождении. Исследователи предупреждают, что глобальная долгосрочная стабильность может оказаться под угрозой из-за "культурных предпочтений" мальчиков в некоторых странах. Страны с асимметричным соотношением полов при рождении к 2030 году "потеряют" еще 4,7 млн девочек, а к 2100 году эта цифра может достичь 22 млн", - сообщает The Times. "Исследование, опубликованное в журнале BMJ Global Health, показало, что с 1970-х годов в нескольких странах от Юго-Восточной Европы до Юго-Восточной Азии пренатальный выбор пола внес вклад в искажение соотношения полов при рождении в пользу мальчиков. Это приведет к переизбытку молодых мужчин у более чем трети населения мира, и социальные и экономические последствия этого неизвестны", - подчеркивается в статье. (...) "Меньшее по сравнению с ожиданиями количество женщин может привести к повышенному уровню антисоциального поведения и насилия и в конечном итоге может повлиять на долгосрочную стабильность и социальное устойчивое развитие", - заявила ведущий автор исследования Доктор Фэнцин Чао из Университета короля Абдаллы в Саудовской Аравии. "Прогнозы основываются на базе данных о 3,26 млрд записей о рождении из 204 стран с 1970 по 2020 год, а также на опыте стран, столкнувшихся с неравномерным соотношением полов при рождении до 2021 года, таких как Китай и Индия, которые имеют наибольшее количество рождений в год. Ожидается, что Пакистан, Нигерия и другие страны к югу от Сахары последуют этой тенденции в ближайшие годы", - передает газета. (...) Источник: The Times