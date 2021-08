3 августа 2021 г. Венди Танг | The Times Covid просочился из лаборатории в Ухане, утверждают конгрессмены-республиканцы "Доклад группы конгрессменов-республиканцев возлагает вину за пандемию коронавируса на утечку из лаборатории в Ухане в Китае, которая произошла за несколько месяцев до того, как страна впервые сообщила о коронавирусе", - сообщает The Times. "Члены Палаты представителей обнародовали подробности расследования происхождения коронавируса, сделав вывод, что он просочился из Уханьского института вирусологии в какой-то момент до 12 сентября 2019 года. Описывая утечку как "величайшее сокрытие всех времен", они утверждают в докладе, что обнаружили, что "подавляющее большинство свидетельств доказывает, что все дороги ведут в лабораторию в Ухане", - говорится в статье. "Согласно нашему убеждению, вирус просочился где-то в конце августа или в начале сентября 2019 года", - заявил Майкл МакКол, главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам. "Когда они поняли, что произошло, чиновники Коммунистической партии Китая и ученые из [лаборатории в Ухане] принялись отчаянно скрывать утечку, в том числе посреди ночи вывели свою базу данных вирусов оффлайн и запросили более 1 млн долларов на дополнительную безопасность", - указал он. (...) "Расследование МакКола выявило ранее неизвестный запрос в июле 2019 года на капитальный ремонт на сумму 1,5 млн долларов системы обработки опасных отходов на уханьском объекте, хотя она проработала менее двух лет. Он включал запросы на обслуживание "системы обеззараживания воздуха окружающей среды" и "системы обработки опасных отходов" - конгрессмены считают, что эти системы могли иметь решающее значение для предотвращения утечек", - говорится в публикации. "Столь значительный ремонт сразу после начала эксплуатации объекта представляется необычным", - говорится в докладе. Задается вопрос, "насколько хорошо эти системы функционировали до вспышки Covid-19". Китай настаивает на том, что вирус не просочился случайно из лаборатории", - указывает газета. (...) Источник: The Times