3 декабря 2019 г. Том Парфитт | The Times Маленький сын политика Вячеслава Соболева убит в Киеве во время попытки покушения "3-летний сын бывшего руководителя украинской газовой компании был убит во время покушения на его отца. По заявлению полиции, сын Вячеслава Соболева скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу после того, как в Киеве, столице Украины, подвергся обстрелу черный автомобиль Range Rover его отца. Соболев, как сообщается, не пострадал", - передает The Times. "В 2010-2011 годах 48-летний Соболев был руководителем украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз". В 2015 году он стал депутатом Киевского областного совета", - пишет газета, добавляя в конце статьи, что Соболев, отец пятерых детей, в 1990-х основал сеть супермаркетов , а также занимал пост заместителя мэра Донецка. По данным на вчерашний вечер, "мотив попытки покушения был неясен", говорится в публикации. "В последнее время компания "Нафтогаз" фигурировала в связи с импичментом президента США Трампа", - напоминает The Times: по имеющейся информации, два партнера адвоката Трампа Руди Джулиани, Лев Парнас и Игорь Фруман, "участвовали в заговоре с целью смещения с должности главы компании Андрея Коболева" и "в марте пытались завербовать еще одного сотрудника "Нафтогаза" для предполагаемого установления контроля над компанией (...)" с целью передачи выгодных контрактов союзникам Трампа, которые будут продавать американский сжиженный природный газ Украине". (...) Оба были арестованы в октябре (...) по обвинениям, связанным с предвыборными взносами, которые пара сделала в республиканские организации в прошлом году в попытке "продвигать свои личные финансовые интересы и политические интересы, по крайней мере, одного украинского государственного чиновника, с которым они работали". "Эти утверждения заставляют предположить, что партнеры Трампа смешивали бизнес и политику на Украине в то время, когда они обвиняли Джо Байдена, бывшего вице-президента США, в том же самом. Сын Байдена Хантер работал в Burisma Holdings, другой украинской газовой компании", - подчеркивается в статье. Газета указывает, что в последние годы в Киеве произошла серия убийств видных деятелей, включая убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 и убийство Дениса Вороненкова, бывшего российского депутата, в 2017. "Нападение на Соболева произошло рядом с его собственным рестораном "Марио". Сообщается, что у него были конфликты с его бывшими деловыми партнерами", - заключает газета. Источник: The Times