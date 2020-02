3 февраля 2020 г. Джон Симпсон, Дэвид Браун, Бен Эллери и Крис Смит | The Times Террор возвращается на улицы Лондона "Полиция застрелила террориста, недавно освобожденного из тюрьмы и находящегося под наблюдением МI-5 после того, как он нанес удары ножом двум людям на оживленной торговой улице, - передает The Times. - У 20-летнего Судеша Аммана был фальшивый пояс смертника, когда он украл кухонный нож размером 10 дюймов, и напал на мужчину и женщину в Стритеме, на юге Лондона. Обыски ведутся по двум адресам в южной части Лондона и в районе Бишопс-Стортфорд". "Амман, экстремист из Харроу на северо-западе Лондона, был заключен в тюрьму 14 месяцев назад в связи с преступлениями, связанными с терроризмом, после того как у него были обнаружены материалы "Исламского государства"* для вербовки и руководствами, содержащие инструкции по нанесению телесных повреждений различными типами ножей. Его выпустили после того, как он отбыл половину 3-летнего срока", - пишет The Times, указывая, что в своем ноутбуке он писал, что целью в жизни является "умереть как мученик". Он обсуждал резню отступников и немусульман острым ножом и призывал свою подругу обезглавить ее родителей. Амман был освобожден из тюрьмы в конце прошлого месяца после того, как отбыл половину своего срока (...) и все еще находился на условиях по УДО и под наблюдением Службы пробации". "Садик Хан, мэр Лондона, заявил, что "некоторые изменения, внесенные правительством, сделали наше положение менее безопасным" (...). "Я злюсь, потому что обе этих атаки можно было предотвратить и избежать, - заявил он в интервью BBC Breakfast. - Судьи не имеют тех инструментов, которые у них были, чтобы держать людей в тюрьме дольше, если они представляют опасность. Также мы знаем, что люди в тюрьме подвергаются дальнейшей радикализации". "(...) Мужчине, на которого Амман напал с ножом, было за 40, и он получил серьезное ножевое ранение в бок. Прошлым вечером его состояние не считали опасным для жизни. Женщина, которой, по сообщениям, было за 50, и которая была с двумя мальчиками 9 и 10 лет, стояла на коленях на земле и кричала: "Помогите мне". Вчера вечером ее выписали из больницы", - передает газета. "Специалисты по борьбе с терроризмом, работающие под прикрытием, прибыли на место атаки в течение нескольких секунд, и, как говорят свидетели, они слышали от трех до пяти выстрелов. Амман является вторым осужденным террористом, совершившим нападение за последние три месяца после того, как он был освобожден по УДО", - говорится в статье. "Ожидается, что Борис Джонсон объявит сегодня о планах пересмотра вопроса об автоматическом досрочном освобождении заключенных, осужденных за преступления, связанные с терроризмом (...). Прити Патель, министр внутренних дел, также, вероятно, объявит о новых предложениях по контролю за осужденными террористами, которые, как она обещала, будут "фундаментальной" реформой". Газета напоминает, что "в ноябре полицией был застрелен 28-летний Усман Хан после того, как он напал с ножом на двух бывших студентов-криминологов Кембриджского университета на Лондонском мосту, надев фальшивый пояс смертника. Хан, который был заключен в тюрьму за связь с террористической ячейкой, планировавшей взорвать Лондонскую фондовую биржу, был освобожден в декабре прошлого года Советом по условно-досрочному освобождению". "(...) Источник в Уайтхолле сообщил, что премьер-министр обеспокоен тем, что тюрьмы и система условно-досрочного освобождения не в состоянии обеспечить, чтобы подозреваемые в терроризме, отнесенные к категории высокого риска, оставались за решеткой. "Он [подозреваемый] отбыл половину срока, и ничего нельзя было сделать, чтобы удержать его за решеткой", - заявил источник. "Премьер-министр ознакомился с деталями и ему ясно, что следует что-то изменить. Общество видит это и спрашивает, почему этот человек не находился за решеткой. Премьер-министр разделяет это мнение. Он был под наблюдением. Полиция действовала невероятно быстро. Они сделали все, что могли. Вопрос в том, почему его освободили из тюрьмы", - резюмировал источник. (....) "Задача борьбы с таким количеством радикализированных исламистов была критически подорвана датами автоматического освобождения, - считает Пол Стотт, научный сотрудник Общества Генри Джексона. - Нам нужен немедленный мораторий на освобождение заключенных террористов, и правительство должно рассматривать каждый отдельный случай". (...) _____________________________________ Эта террористическая организация запрещена в РФ Источник: The Times