3 февраля 2020 г. Рис Блейкли | The Times Шум в ушах довел миллион британцев до мыслей о самоубийстве "До миллиона человек в Великобритании были доведены до мыслей о самоубийстве из-за шума в ушах - тиннитуса, когда больные слышат шум, не имеющий никакой внешней причины, говорится в новом исследовании. В исследование, опубликованном сегодня Британской ассоциацией тиннитуса, говорится, что этим заболеванием страдает около 7 млн взрослых британцев, и громкость звуков, которые слышат люди, может быть сравнима с работой реактивного двигателя или со свистящим чайником", - передает The Times. 'Ассоциация призывает к увеличению расходов на исследования шума в ушах. Эта область, по данным ассоциации, получает менее 3% средств, выделяемых на такие состояния, как депрессия и потеря слуха, несмотря на их сопоставимое воздействие, - сообщается в статье. - Опрос 1620 человек, страдающих тиннитусом, показал, что почти шесть из десяти испытывали падение настроения и тоску. Более четырех из десяти заявили, что это состояние заставило их избегать контактов с друзьями и они в меньшей степени ведут социальную активность. Каждый седьмой - что потенциально эквивалентно примерно 1 миллиону взрослых по всей стране - сообщил, что это состояние заставило егл задуматься о самоубийстве". (...) "34-летняя Клэр Эвели, мать двоих детей из Нью-Милтона, графство Хэмпшир, рассказала, что диагноз ей был поставлен в июле прошлого года. "Все началось внезапно после редкого вечера, когда я была в городе и слушала громкую музыку. Это был низкий гудящий звук, который я также могла чувствовать, - говорит она. - У меня начались мысли о самоубийстве. Я была очень напугана и думала, что моим двум маленьким детям будет лучше без меня. Я не могла сосредоточиться на них; я была слишком поглощена этими ужасными звуками. Мне прописали антидепрессанты". Сейчас она входит в группу поддержки и обнаружила, что йога и медитация помогают преодолеть тревожность. (...) "Дэвид Стокдейл, исполнительный директор Британской ассоциации тиннитуса, отмечает: "Это издевательство, что тиннитус, учитывая его огромное воздействие на психическое здоровье, получает в 40 раз меньше средств, чем сопоставимые по воздействию состояния. Пришло время, чтобы правительство прислушалось и инвестировало средства в противодействие тиннинусу, чтобы помочь улучшить психическое здоровье и качество жизни миллионов людей". "(...) Шум в ушах иногда связан с другими состояниями, такими как диабет, заболевания щитовидной железы или рассеянный склероз. Он также может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств или следствием воздействия громких звуков. Однако во многих случаях неизвестно, что его провоцирует, - поясняет газета. - Национальная служба здравоохранения Великобритании предлагает различные методы лечения, включающие консультации специалистов и когнитивно-поведенческую терапию, которые призваны помочь людям справляться с этим состоянием". Источник: The Times