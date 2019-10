3 октября 2019 г. Фиона Макрэй | The Times Мужчины должны бросить пить за 6 месяцев до зачатия ребенка, чтобы он родился здоровым "Мужчины должны перестать употреблять алкоголь за шесть месяцев до того, как предпринимать усилия по зачатию ребенка, если они хотят, чтобы у ребенка было здоровое сердце. Этот совет опубликован в европейском кардиологическом журнале по итогам рассмотрения 30 лет исследований, проводившихся во всем мире. Тем не менее, британские эксперты призывают к осторожности, утверждая, что этот обзор не предоставляет никаких доказательств того, что потенциальным отцам необходимо отказаться от алкоголя полностью", - пишет The Times. "Первый анализ такого рода показал, что если мужчина употреблял алкогольные напитки за три месяца до зачатия, то вероятность рождения его ребенка с пороком сердца была на 44% выше, чем если бы он воздерживался. Дети, отцы которых пьянствовали регулярно, употребляя 5 и более порций алкоголя за один присест, на 52% чаще страдали от проблем с сердцем", - передает газета. "Врожденный порок сердца является одним из наиболее распространенных типов врожденных дефектов, затрагивающих примерно 8 детей из 1000 в Великобритании. Среди известных причин - синдром Дауна, лекарства, такие как некоторые препараты от угревой сыпи, принимаемые во время беременности, или краснуха, перенесенная во время беременности. В большинстве случаев, однако, очевидной причины нет", - говорится в публикации. Употребление алкоголя женщинами за три месяца до зачатия или в первые три месяца беременности ученые связывают 16-процентным повышением вероятности возникновения пороков сердца, пишет European Journal of Preventive Cardiology. "Неумеренно употребление алкоголя потенциальными родителями является рискованным и опасным поведением, которое не только может увеличить вероятность рождения ребенка с пороком сердца, но и значительно вредит их собственному здоровью", - указывают исследователи. "Ученые из Центрально-Южного университета в городе Чанша в Китае рекомендуют обоим родителям отказаться от алкоголя до того, как предпринять усилия по зачатию ребенка, а мужчинам следует прекратить пить за 6 месяцев до зачатия. "Употребление алкоголя родителями в значительной степени связано с риском врожденных пороков сердца у их потомства, что подчеркивает необходимость улучшения информированности о здоровье для предотвращения влияния алкоголя в период до и во время зачатия ", - отмечают ученые. "Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует мужчинам, пытающимся зачать ребенка, не употреблять больше 14 единиц алкоголя в неделю, чтобы защитить качество своей спермы, а для женщин "самый безопасный подход" - это воздерживаться от алкоголя. (...) Одна банка пива содержи 2 единицы алкоголя, а большой бокал вина - три", - поясняет газета. "Профессор Аллан Пейси, эксперт по мужской фертильности в Университете Шеффилда, указывает, что китайский анализ действительно "заставляет предположить, что потенциальные отцы должны, возможно, умерить потребление алкоголя". "Каким образом употребление алкоголя отцом может иметь такой эффект, немного неясно, - считает он, - но поскольку мы знаем, что для выработки спермы требуется три месяца... по крайней мере, в течение этого периода мужчины должны подумать об осторожности". "Я не думаю, что есть какие-либо доказательства того, что они должны полностью отказаться от алкоголя, но, безусловно, до тех пор, пока у нас не появится больше сведений, было бы хорошей идеей выпивать в соответствии с рекомендуемыми нормами", - подчеркнул он. (...) Источник: The Times