4 июля 2019 г. Джек Малверн | The Times Боссы компаний отбирают смартфоны у сотрудников "Публикация обновлений в социальных сетях и переписка с друзьями в рабочее время могут вскоре уйти в прошлое, так как руководители британских компаний начинает конфисковывать смартфоны, чтобы сотрудники работали не покладая рук", - передает The Times. "(...) Хотя считается нормальным, что сети розничной торговли, такие как Tesco, обязывают своих сотрудников оставлять телефоны в шкафчиках для хранения, теперь эта практика распространяется и в офисы. Так, директор одной маркетинговой компании в Западном Йоркшире недавно принял решение не нанимать кандидатов, которые не готовы сдавать свои мобильные устройства. Джерард О'Шонесси из Business Marketing Services в Клехитоне отметил, что его так удручали люди, использовавшие телефоны в рабочие часы, что он конфисковывал их до обеда", - передает The Times. "Аналогичная политика действует для сотрудников кафе в Британской библиотеке: они должны сдавать свои телефоны руководителю, чтобы у них не возникало соблазна заглянуть в них между клиентами, которых они обслуживают. Все чаще и няни видят в своих рабочих контрактах пункты о мобильных телефонах, запрещающие их "несанкционированное использование в рабочее время", - говорится в публикации. "По словам 48-летнего О'Шонесси, его компания начала изымать мобильные телефоны своих сотрудников два месяца назад. "У нас были девушки, которые впали в полную истерику, когда они пришли на работу, а им велели сложить телефоны в коробку. Другие говорили, что это едва ли не нарушение их гражданских прав. Это почти как тревожное расстройство, вызванное разлукой". "Когда мы еще не ввели эту политику, люди проверяли обновления в социальных сетях во время собраний. У них настоящая зависимость от своих телефонов. Все клиенты, с которым я имею дело, говорят мне, что в их организациях с молодыми сотрудниками происходит то же самое", - добавляет он. "Строгая политика в отношении мобильных телефонов встревожила такие организации, как Prospect, профсоюз служащих, который представляет и некоторых сотрудников Британской библиотеки. Майк Клэнси, его генеральный секретарь, указал, что технологии становятся "новым фронтом трений" между работниками и организациями. "Жесткий контроль за использованием телефона, когда нет явных проблем с безопасностью, рискует стать жестким контролем за работником и отражает культуру, в которой не хватает доверия, - заявил он. - При правильном использовании технологии могут и расширять возможности, и улучшать услуги и производительность. Но мы не можем позволить работодателям устанавливать полный контроль над тем, когда, где и как технологии используются на работе". (...) Источник: The Times