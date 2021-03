4 марта 2021 г. Фиона Гамильтон | The Times MI5 дает рекомендации по безопасности россиянам на фоне того, как Кремль восстанавливает шпионскую сеть в Великобритании "MI5 усилила защиту диссидентов, бизнесменов и отдельных лиц, которые, как считается, находятся под растущей угрозой со стороны Кремля, пытающегося восстановить свою шпионскую сеть в Великобритании", - передает The Times. "Британская служба безопасности предложила ряду лиц, находящихся в "группе риска", рекомендации по защите, такие как изменение повседневных действий во избежание слежки. MI5 предупредила, что Великобритания сталкивается с кибератаками со стороны России "на каждодневной основе", - говорится в статье. "Понимание угрозы со стороны MI5 значительно углубилось с тех пор, как три года назад российские шпионы совершили нападение в Солсбери на Сергея Скрипаля, бывшего двойного агента, и его дочь Юлию с применением "Новичка". Великобритания выслала 23 российских шпиона, - напоминает газета, - но MI5 установила, что Москва продолжает проявлять "активный интерес" к отдельным лицам". "Сотрудник британской контрразведки, известный только по имени Том, рассказал, что деятельность России в настоящее время сосредоточена на сборе информации, но добавил: "Мы не собираемся рисковать, обнаружив, что собираемые ими разведданные связаны с некоей физической атакой". "Российские диссиденты и бизнесмены, поссорившиеся с Кремлем, ранее заявляли, что чувствуют себя в Великобритании под угрозой", - пишет The Times, напоминая, что в 2006 году в центре Лондона был отравлен полонием и позже скончался бывший российский шпион Александр Литвиненко, а спустя два года Олег Гордиевский, высокопоставленный сотрудник КГБ, бежавший в 1985 году, заявил, то был отравлен в графстве Суррей. (...) В подкасте Into The Grey Zone на Sky News Том сообщил, что (...) каждому, кто считается находящимся под угрозой, дают рекомендации о том, как обнаружить опасность и найти "точки контакта" с MI5 и с полицией в случае, если что-то произойдет. "По словам Тома, МI5 все активнее расследует " деятельность игроков вне разведывательных служб, пытающихся повлиять или вмешаться в демократический образ жизни Великобритании в интересах России. Некоторые преступные группировки, занимающиеся хакерскими атаками, подозреваются в деятельности в пользу Кремля", - говорится в публикации. "Нет никаких сомнений в том, что российское государство продолжает проводить атаки на Великобританию, в том числе кибератаки, на ежедневной основе", - отметил он. "Москва пытается восстановить свою шпионскую сеть в своем лондонском посольстве после высылки, связанной с атакой в Солсбери, и "мы очень стремимся к тому, чтобы этого не произошло", сказал он. Сотрудники МI5 также выделяют больше ресурсов на расследование в отношении журналистов, ученых и туристов, которые могут действовать от имени России, но не являются сотрудниками разведки, пояснил он. "Нет абсолютной гарантии, что Великобритания сможет предотвратить еще одну атаку в стиле Солсбери (...). "Думаю, нам нужно задать вопрос: "В состоянии ли мы убедить противника? ... стоят ли того личные, политические, экономические и репутационные издержки, связанные с тем, чтобы совершить что-то и быть пойманными?" (...) Источник: The Times