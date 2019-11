4 ноября 2019 г. Том Парфитт | The Times Дипломатия, стоящая за подаренным Путиным кречетом, просто не "летает" "Казалось, кречет с великолепным белым оперением - идеальный подарок для короля Салмана. Соколиная охота - страсть арабов, и подарок президента Путина подбирался тщательно, - пишет британская газета The Times. - Однако несмотря на его проницательную дипломатию, в настоящее время звучат вопросы о происхождении птиц - и о мотивах создания в России огромного поддерживаемого Кремлем центра по разведению птиц, который утверждает, что помогает спасать этот вид птиц. (...)". "Соколы-кречеты - охраняемый в России вид. За охоту на них закон предусматривает 4 года лишения свободы. Экспорт птиц контролируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", - информирует автор публикации Том Парфитт. "Однако существует прибыльная контрабанда птиц на Ближний Восток, и цена за одну птицу достигает 100 тыс. долларов. В Министерстве природных ресурсов и экологии России говорят, что в новом центре на Камчатке, который будет построен к 2021 году, планируется разводить 1 тыс. кречетов в год - одних будут выпускать, чтобы увеличить популяцию в дикой природе, других - продавать, чтобы снизить спрос на незаконную торговлю птицами", - сообщает издание. "(...) Птицы, которых Путин подарил королю Салману и главе Объединенных Арабских Эмиратов , были выведены специалистами, связанными с предлагаемым центром, и учреждением в Киргизии, которое называется "Мураз". Шукрат Разаков, директор "Мураза", утверждает, что кречет Альфа [подаренный Путиным королю Салману] был выведен в этом центре после того, как он импортировал 260 птиц с "камчатскими или северо-российскими корнями" из ОАЭ". "По словам орнитологов, может быть лишь два объяснения тому, почему так много "российских кречетов" оказываются за границей: их либо вывозят контрабандой, либо выращивают в неволе от "нечистых" американских или европейских птиц. (...)" "Если камчатские птицы были незаконно выловлены и проданы за границу, а затем привезены обратно в Россию из Киргизии, тогда их импорт будет незаконным. Если они нечистые, то птицы, которых выпустят на волю, испортят генетический фонд местных птиц на полуострове", - считает Сергей Ганусевич, который работал в CИТЕС. "Он и другие эксперты подозревают, что центр на Камчатке станет способом приобретения дорогих диких кречетов и их "отмывания" при помощи поддельных документов. Они опасаются, что центр будет не помогать бороться с контрабандой, а содействовать ей (...)", - отмечает The Times. "(...) Юджин Потапов, специалист по кречетам из Колледжа Брина Атина в Пенсильвании, выразил скептическую позицию относительно количества птиц, которое центр планирует разводить. "Другие центры разводят 10 или 15 кречетов в год для экспорта, - отметил он. - Они же говорят о тысяче. Им потребуются вертолеты, чтобы собрать все яйца в дикой природе". Источник: The Times