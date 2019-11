5 ноября 2019 г. Оливер Кэррол | The Independent Новые подробности массового расстрела вскрывают темную изнанку российских вооруженных сил "Рамиль Шамсутдинов подождал, пока остальные сдадут оружие. Затем, как сообщается, он засуетился, а после поднял винтовку и направил ее на солдат, находившихся рядом с ним. Два командира побежали. За ними последовали выстрелы из оружия Шамсутдинова. Примерно к 18-20, к тому времени, когда 20-летний призывник высадил все пули, было восемь трупов. Четыре призывника, два контрактника и два офицера. Еще двое получили опасные для жизни ранения. Рядовой Шамсутдинов вскоре был задержан и обвинен в убийстве", - пишет The Independent в статье, опубликованной в выходные. - То, что происходило в недели и месяцы, предшествовавшие инциденту под Читой в Восточной Сибири, яростно оспаривается". "Для российских вооруженных сил массовые расстрелы стали самой серьезной проблемой утраты дисциплины за последние десять лет. Тем более шокирующим стало то, что это произошло в элитном подразделении, обслуживающем стратегический ядерный арсенал страны", - подчеркивает автор публикации Оливер Кэррол. "Однако Министерство обороны настаивает, что это был единичный случай. Солдат пережил нервный срыв, и инцидент не имел никакого отношения к его военной службе", - говорится в статье. - Публично демонстрирует безучастность и Кремль (...)". "Тем не менее, всплывающие подробности обстоятельств этого расстрела позволяют предположить, что решающую роль могла сыграть мрачная история превратившихся в ритуал издевательств в российских вооруженных силах", - отмечает The Independent, сообщая со ссылкой на местные СМИ, что один из убитых офицеров славился особой жестокостью - регулярно лишал новобранцев сна, требовал у них денег или еду и "унижал" их всеми возможными способами. "(...) Вскоре (...)появилось тревожное видео, демонстрирующее, как подобным издевательствам подвергают некоего новобранца. На видео видно, как молодого новобранца раздевают, избивают, а затем неоднократно окунают лицом в унитаз. Видеокамера опускается и показывает то, что выглядит как ожоги от утюга на спине солдата. Его мучители мочатся на него", - говорится в статье. "Министерство обороны России гневно отвергло эту историю как фейковую новость, предназначенную для дискредитации армии. На самом деле, как выяснилось позже, молодым солдатом на видео был не Рамиль Шамсутдинов. Но для многих существование таких видеороликов само по себе является оскорблением - оно заставляет предположить, что сообщения о жестоком обращении с рядовым Шамсутдиновым были не единичным случаем, а свидетельствовали об утвердившимся преступном поведении", - пишет Кэррол. "В беседе с The Independent отец Рамиля, Салим Шамсутдинов, сказал, что "не знает", что делать с противоречивыми сведениями о том, что произошло в военной части в Восточной Сибири. По его словам, все, что он знает - это то, что его сын был "обычным простым парнем", у которого "не было никаких признаков" подавленного состояния до того, как он пошел служить летом. Шамсутдинов-старший отказался детализировать предыдущие интервью, в которых он обвинял власти в сговоре с целью "скрыть" институционализированное насилие. В них раскрывалось, что его сын становился все более и более замкнутым в течение месяцев службы. Солдат прекратил звонить в сентябре, сообщил его отец, но до этого просил его перевести деньги на счета незнакомцев". "Валентина Мельникова, глава Всероссийского союза комитетов солдатских матерей, сказала, что опубликованные отчеты согласуются с "сотнями и, возможно, тысячами" подобных случаев, информация о которых попадала к ней на стол. "Я не могу быть уверена в том, что произошло, но самое простое объяснение состоит в том, что молодого человека довели до предела, - сказала она. - Его лишали сна, требовали с него денег, третировали (...). Если человеку не давать спать, но при этом дать оружие, могут произойти ужасные вещи". "По ее словам, эта история напоминает известный рассказ Антона Чехова "Спать хочется". В нем рассказывается о 13-летней девочке, которая не может заснуть из-за плача младенца. Она не спит, не спит и не спит. В конце концов, у девочки рождается ужасный план. Она душит ребенка, а затем, наконец, крепко засыпает", - пишет газета. (...) "Издевательства над новобранцами не ограничиваются Россией, и это происходит регулярно в армиях по всему миру. Но российские вооруженные силы имеют особенно тревожную историю, когда речь идет об институционализированных и жестоких формах запугивания. Унижение новобранцев даже получило названием дедовщина - "правление дедов" (деды - старшие солдаты). (...) Символическое "дно" было достигнуто в 2005 году, когда молодому новобранцу по имени Андрей Сычев ампутировали ноги и гениталии после нескольких часов пыток, которые проводили его сослуживцы". "Это дело послужило поворотным моментом, заставив поначалу не проявлявших особого рвения армейских боссов провести серьезную реформу вооруженных сил. Она привела к сокращению срока обязательной военной службы с двух лет до одного года и к переходу на контрактную армию. (...) К 2012 году ситуация улучшилась настолько, что в Комитеты солдатских матерей не сообщили ни об одном случая насилия по всей стране. "Но все это начало меняться в конце 2013 года, говорит Мельникова в интервью The Independent. Это был момент, который совпал с назначением Сергея Шойгу, одного из ближайших коллег Путина, министром обороны. При Шойгу военные стали уделять меньше внимания вопросам дисциплины. "На Украине была война, и министра больше волновала его идеологическая работа: патриотическое воспитание, новая молодежная армия", - отмечает Мельникова. "По ее словам, отказ Кремля отреагировать на инцидент соответствует возвращающейся модели "безразличия", - говорится в статье. "Если министр обороны не сообщил об инциденте президенту, то он не министр, а Путин не верховный главнокомандующий, - считает она. - Но если проследить за карьерой обоих, то понимаешь, что ни у одного, ни у другого нет морального кодекса, в котором в приоритет ставится благополучие их подчиненных". Источник: The Independent