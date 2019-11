5 ноября 2019 г. Ким Сенгупта | The Independent Специальный доклад о незаконной деятельности России в Великобритании должен быть обнародован, требуют бывшие представители спецслужб и правительства Как сообщает The Independent, "правительство Бориса Джонсона находится под сильным давлением по поводу специального парламентского доклада о предполагаемых незаконных действиях России в Великобритании - известные бывшие представители спецслужб и правительства требуют от властей прекратить блокирование обнародования документа". "(...) Предполагается, что в фокусе расследования Комитета Палаты общин по разведке и безопасности находились заявления о попытках Москвы повлиять на ход "Брекзита", и о поступлении российских денег в учреждения Соединенного Королевства, включая значительные пожертвования Консервативной партии Великобритании", - говорится в статье. "Даунинг-стрит 10 настаивает на том, что задержка публикации связана с необходимостью тщательной проверки доклада из соображений национальной безопасности. Таким образом, маловероятно, что доклад будет опубликован раньше вторника, когда будет распущен парламент, и потому не раньше проведения выборов 12 декабря", - поясняет автор статьи Ким Сенгупта. "Доводы правительства были отклонены рядом бывших высокопоставленных государственных чиновников, среди которых бывший секретарь Кабинета министров лорд Батлер, бывший советник по вопросам безопасности и председатель Объединенного разведывательного комитета лорд Рикеттс и бывший независимый редактор антитеррористического законодательства лорд Андерсен", - отмечает издание. "(...) Доклад не может быть опубликован без одобрения премьер-министра", - поясняет газета. В статье приводятся слова председателя Комитета по безопасности Доминика Грива: "(...) Этот доклад кажется нам значимым потому, что мы знаем - и, мне кажется, что это общепризнано - что в прошлом россияне пыталась вмешиваться в демократические процессы других стран. В протоколах все четко указано. Если у премьер-министра есть веские основания для предотвращения публикации, то ему следует озвучить их комитету, и сделать это в течение 10 дней после получения доклада. Если нет, то доклад должен быть обнародован". "Комитет по разведке и безопасности - высококвалифицированный комитет, и его доклады всегда стоят прочтения. Поскольку этот документ однозначно был отредактирован разведывательными агентствами, не может быть никаких соображений национальной безопасности для задержки публикации", - заявил лорд Рикеттс. "По словам лорда Батлера, (...) "процесс проверки этого доклада начался 28 марта, семь месяцев назад, и сейчас он находится на финальной стадии проверки премьер-министром, которая началась в октябре". (...) Говоря от лица правительства, государственный министр из министерства обороны граф Хоуви сказал, что "в надлежащий срок правительство одобрит публикацию доклада... Но премьер-министр должен тщательно изучить последствия обнародования конфиденциальной информации, проконсультировавшись с государственными служащими, и спешить в этом деле нельзя", - говорится в статье. "В 2017 году Университет в Суонси и Калифорнийский университет в Беркли обнаружили около 150 тыс. аккаунтов, связанных с Россией, которые публиковали в Twitter сообщения о "Брекзите" во время подготовки к референдуму", - указывает автор статьи. "(...) Национальное бюро экономических исследований пришло к выводу, что боты в Twitter могли повлиять на результаты, и есть вероятность того, что автоматические аккаунты ответственны примерно за 1,76% голосов, отданных за выход из ЕС (...)", - говорится в статье. "(...) Богатые россияне пожертвовали значительные денежные средства Консервативной партии. Среди них Любовь Чернухина, жена Владимира Чернухина, бывшего союзника Владимира Путина. Она пожертвовала партии 160 тыс. фунтов стерлингов в обмен на игру в теннис с Борисом Джонсоном", - сообщается в публикации. Консервативная партия "отметила, что всех, кто жертвовал средства, тщательно проверяли, и что все они на тот момент были гражданами Великобритании". Источник: The Independent