5 октября 2021 г. Джейн Флэнеган | The Times Группа Вагнера совершала зверства в ЦАР "Российские наемники совершали зверства в Центральноафриканской Республике, в то время, когда правительство пыталось защитить себя от повстанцев, признал режим. Этот доклад - редкое признание эксцессов, совершенных иностранными бойцами, оторых многие считают прокси-частной армией Кремля, стремящегося возродить свое влияние советской эпохи в Африке", - передает The Times. "Он также подтверждает утверждения ООН о том, что подразделения группы Вагнера несут ответственность за убийства мирных жителей, групповые изнасилования и пытки", - говорится в статье. "Сотни российских военных находятся в этом центральноафриканском государстве, поддерживая осажденный режим президента Туадеры против повстанцев, стремящихся обратить вспять результаты прошлогодних выборов, которые, как он утверждает, он выиграл. Поддержка Москвой правительства Туадеры считается частью сделки, которая открывает России доступ к огромным природным ресурсам страны, - пишет газета. - Бои были ожесточенными, и власти страны согласились на расследование на фоне растущего числа свидетельств зверств, в том числе убийства детей россиянами во время боев в столице Банги и вокруг нее". "(...) Согласно докладу правительства, 103 инцидента были совершены российскими "инструкторами", как их официально называют, а также их собственными войсками и повстанцами. К ним относятся внесудебные казни, произвольные аресты и пытки". "Что касается доказанных инцидентов, то некоторые из них приписываются российским инструкторам", - говорится в докладе без перечисления конкретных деталей или доказательств. (...) Министерство иностранных дел России не ответило на обвинения следователей и ранее отрицало выводы доклада ООН", - указывает The Times. (...) Источник: The Times