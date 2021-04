6 апреля 2021 г. Марк Бридж | The Times Казанова, величайший в мире любовник, неплохо разбирался в медицине, говорится в новом исследовании "Приверженность Джакомо Казановы искусству соблазнения и его сеть любовных связей сделали его самым знаменитым в истории любовником. Но новое исследование заставляет предположить, что у венецианского авантюриста было в запасе кое-что еще", - передает The Times. "Свежий анализ мемуаров Казановы показывает, что он - неудавшийся доктор, медицинские наблюдения которого дают уникальное представление о здравоохранении XVIII века и раскрывают его добрую сторону, утверждает Лизетта Ловетт, психиатр и историка медицины. Его сочинения давно зачитывали до дыр из-за скандальных рассказов о сексуальных победах, но, как полагает Ловетт, их не рассматривали как кладезь информации о заболеваниях в прошлом, о методах лечения и об отношении к здоровью", - говорится в статье. "История моей жизни" Казановы, написанная в 1790-х годах, не только содержит описания венерических заболеваний, наличие коих можно было бы ожидать у человека, который, по его утверждениям, переспал с более чем 130 любовницами. В мемуарах также задокументирован спектр болезней, травм и методов лечения, с которыми он столкнулся во время путешествий по Европе, где он становился доверенным лицом людей всех рангов, от принцев до проституток. Случаи, которые он описывает, варьируются от травм на дуэлях до оспы, чумы и геморроя", - сообщает The Times. "Ловетт, автор книги "Медицинское руководство Казановы", отмечает, что Казанова, юношеское стремление которого изучать медицину в Падуе было пресечено его матерью и опекуном, на протяжении всей жизни сохранял интерес к этому предмету, в том числе к чтению медицинских учебников. Это позволило ему писать с позиции непоколебимого любопытства и некоторых знаний. Тем не менее, его пониманию, основанному на древнегреческих идеях о балансе "жидкостей" - крови, мокроты и черной и желтой желчи - бросали вызов новые идеи, на которые он иногда ссылается", - пишет газета. "Казанова неоднократно упоминает о своем собственном любительском врачевании, начиная с детства, когда он использовал психологию, чтобы убедить тяжело больную сестру школьного друга не расчесывать ее зудящие волдыри оспы, предупреждая ее: Беттина, ты скоро поправишься; но если расчешешь себя, то станешь такой уродливой, что никто больше никогда тебя не полюбит. Она прислушалась и выздоровела". "К взрослому Казанове женщины, включая друзей и любовниц, обращались за советом и практической помощью в решении разнообразных проблем, от прыщей до нежелательной беременности. Пытаясь помочь им, говорит Ловетт, Казанова демонстрировал добрые качества и сочувствие, которых не хватает в изображениях Казановы-распутника. (...) В одном случае он убедил французскую герцогиню согласиться с его советом по уходу за кожей, в том числе отказаться от определенных блюд и напитков, ложно заявив, что они уходят корнями в еврейскую мистическую традицию каббалы. В более противоречивом случае Джустинианы Винн, незамужней женщины, забеременевшей от любовника, он убедил ее, что рекомендованный им аборт следует произвести во время сексуального контакта - с ним самим. Его "лечение" не удалось, и она родила ребенка в монастыре", - говорится в статье. "Хотя этот инцидент и такое поведение, как влечение Казановы к молодым девушкам, сегодня выходят за рамки допустимого, Ловетт указывает, что людей, живших 250 лет назад, не следует судить по сегодняшним стандартам". "Во многих случаях, описанных Казановой, он помочь не мог. Он припоминает, как венецианская куртизанка Ансилла, любовница английского дипломата, умерла после того, как третичный сифилис съел ей нос и половину ее прекрасного лица. Казанове повезло, и его собственные эпизоды венерических заболеваний не развились до такой степени", - отмечает газета. "Очарование и репутация Казановы как человека, умудренного опытом, означали, что женщины говорили с ним о табуированных практиках, таких как мастурбация, а набожная дочь одного пастора поделилась с ним: даже когда мы спим, наша рука ищет это место, как будто инстинктивно". (...) "Хотя Казанова считал, что популярные, ныне дискредитированные методы лечения, такие как кровопускание и ртуть, могут быть эффективными при определенных обстоятельствах, он также признавал опасность их использования в качестве панацеи. Согласно его мемуарам, его интуитивное понимание позволило ему в возрасте 21 года спасти жизнь венецианского сенатора, удалив токсичные ртутные пластыри, которые врач наложил себе на грудь после инсульта". (...) "Ловетт полагает, что Казанова, как вытекает из его работ, в более поздние годы страдал клинической депрессией. Он проводил по 10-12 часов в день за написанием мемуаров о счастливых днях отчасти для того, чтобы отвлечься от "черной меланхолии". "Он был чрезвычайно умным человеком - это то, о чем люди действительно не знают в наши дни, потому что он окутан стереотипами вокруг его сексуальных интересов. Поскольку он был так много перемещался - не только в географическом плане, но и в плане социальных классов, с которым ион взаимодействовал, это дало ему понимание болезней и медицины, которого не хватало многим людям", - подчеркивает она.(...) Источник: The Times