6 июля 2021 г. Элистер Доубер и Марк Беннеттс | The Times Кремль предлагает Белому дому переговоры по поводу разрушительной кибератаки "Москва озвучила перспективу новых переговоров с Вашингтоном по поводу киберпреступности на фоне того, как американские разведывательные агентства пытаются разрешить вопросы, связанные с последней атакой-вымогательством, совершенной подозреваемыми российскими хакерами", - передает The Times. "Группа REvil, базирующаяся в России или странах бывшего Советского Союза, как полагают, стоит за взломом программного обеспечения для управления технологиями, производимого Kaseya, поставщиком из Майами. Масштабная атака началась в пятницу и, по оценкам, затронула тысячи компаний как минимум в 17 странах. REvil потребовала выкуп от компаний в размере до 5 млн долларов, но также предложила на своем сайте в даркнете универсальный ключ для дешифровки всех пострадавших машин за 70 млн долларов в криптовалюте. Мы всегда готовы к переговорам, заявил вчера Reuters представитель хакеров", - говорится в статье. "В прошлом месяце в Женеве президент Байден предупредил президента Путина, что нападения на инфраструктуру США повлекут ответные меры. Байден заявил Путину, что атаки запрещены в 16 ключевых отраслях промышленности, а республиканцы обвинили его в том, что он приглашает совершать атаки в других секторах", - напоминает газета. "На вопрос о том, были ли какие-либо официальные контакты из США по поводу атаки, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что не было, но предложил продолжить переговоры о кибербезопасности. "Собственно, президентами достигнута договоренность о том, что будет запущен механизм консультаций по кибербезопасности", - сказал Песков. (...) "Это предложение будет встречено в Вашингтоне скептически, - предполагает The Times. - Хотя Байден приветствовал женевскую встречу как успешную, его раскритиковали за то, что он позволил Путину разделить эту платформу. В выходные в Мичигане Байден сказал: "Первоначально мы сочли, что это не российское правительство, но мы еще не уверены". (...) "Coop, одна из крупнейших сетей супермаркетов Швеции, вчера закрыла большую часть своих 800 магазинов, через три дня после того, как они потеряли возможность обрабатывать платежи. В Германии неназываемая компания, предоставляющая IТ-услуги, сообщила властям, что были скомпрометированы несколько тысяч ее клиентов. Также среди жертв, о которых сообщается, две крупные голландские компании, предоставляющие IТ-услуги, VelzArt и Hoppenbrouwer Techniek. Большинство жертв таких нападений не сообщают об атаках публично и не информируют, заплатили ли они выкуп.Фред Воккола, исполнительный директор Kaseya, сообщил, что пострадали от 800 до 1500 предприятий - в основном небольшие, такие как "стоматологические практики, архитектурные фирмы, центры пластической хирургии, библиотеки". Он отказался сообщить, готов ли он принять предложение хакеров о выкупе". (...) Источник: The Times