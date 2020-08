7 августа 2020 г. Джордж Гринвуд и Эмануэль Мидоло | The Times Британский министр энергетики встречалась со связанным с Россией донором Александром Темерко, несмотря на предупреждения о "ловушке" "Как стало известно The Times, министра британского правительства предостерегали от попадания в "слоновью ловушку" при обсуждении будущего крупного инфраструктурного проекта, совместно управляемого ведущим донором Консервативной партии и бизнесменом. Клэр Перри О'Нил, тогдашний министр энергетики, провела встречу на террасе Палаты общин с Александром Темерко, ранее руководителем российской энергетической компании. Информационная записка, подготовленная перед встречей, призывала ее "избегать включения в дискуссию" о взглядах министров на эту схему". "Месяцем позже британское Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии объявило, что Aquind Interconnector, планируемое соединение между электросетями Великобритании и Франции, будет считаться "национально значимым инфраструктурным проектом", - говорится в статье. - Записка, касающаяся встречи в июне 2018 года, была получена после трехмесячной битвы по положению о свободном доступе к информации. В своем ответе министерство заявило, что "протокола встречи нет, так как на ней не было официальных лиц" и что встреча была "главным образом, политической". "53-летний Темерко является директором компании Aquind Ltd, которая хочет построить соединительную линию стоимостью 1,2 млрд фунтов стерлингов. Он был высокопоставленной фигурой в российской оружейной фирме и российской нефтяной компании до того, как бежал в Великобританию в 2004 году. С момента получения британского гражданства в 2011 году он или компании, которые он возглавляет, пожертвовали 1,3 млн фунтов стерлингов в пользу партии тори". В докладной записке говорится, что чиновники понимают, что "фокус встречи будет политическим, но есть пара вопросов, относящихся к делам министерства, которые могут всплыть". В докладной Перри О?Нил советуют не обсуждать просьбу Aquind к правительству о принятии решения о планировании соединения. Если Темерко поднимет этот вопрос, министру посоветовали ответить: "Я не могу обсуждать с вами существо этого запроса, учитывая квазисудебную роль министров торговли и промышленности в вопросах планирования и их роль в процессе принятия решений". "30 июля Грег Кларк, тогдашний министр экономики, постановил, чтобы проект должен рассматриваться для министрами, а не местными властями и Организацией по управлению морскими ресурсами", - отмечает газета. "(...) Утверждение проекта зависит от Квази Квартенг, преемника Перри, и намечено на начало 2021 года. (...) Юристы Aquind и Темерко заявили, что этот проект строго соответствует всем применимым законам и регуляциям", - заключает The Times. Источник: The Times