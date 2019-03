7 марта 2019 г. Крис Смит | The Times Диета из супов и шейков может обратить вспять диабет 2 типа "Диета из супов и шейков может обратить вспять диабет, по крайней мере, на два года. Таковы последние результаты испытаний, которые дают надежду миллионам людей с избыточным весом", - пишет The Times. "Те, кто сохранил вес после резкой потери килограммов с помощью режима питания в 800 калорий, чаще оставались в ремиссии, что заставляет предположить, что диабет 2 типа больше не следует считать постоянным заболеванием. Национальная служба здравоохранения Великобритании собирается провести испытание этого метода в стандартной терапии, указывая, что он "обладает потенциал изменить жизнь" диабетиков", - говорится в публикации. "Исследование показывает, что резкое снижение веса сокращает количество жира в поджелудочной железе, что позволяет ей восстановить способность вырабатывать инсулин. У людей с диабетом 2 типа не вырабатывается достаточное количество инсулина или организм становятся резистентными к нему, что приводит к опасно высокому уровню сахара в крови, если его не контролировать. Среди осложнений диабета могут быть слепота и ампутации", - пишет издание. "В 2017 году результаты исследования, в котором приняли участие 298 диабетиков, показали, что 46 % тех, кто придерживался ультра-низкокалорийной диеты с замещающим питанием в течение 3-5 месяцев, даже год спустя находились в стадии ремиссии и не нуждались в приеме лекарств, и с помощью государственного диетолога возвращались к нормальному питанию. Сегодняшние обновленные результаты показывают, что спустя еще один год 70% этих пациентов все еще находятся в состоянии ремиссии", - передает The Times. "Эти результаты являются значительным событием и, наконец, ставят точку на эпохе диабета 2 типа как неизбежно прогрессирующего заболевания. Теперь мы понимаем биологическую природу этого обратимого состояния, - заявил профессор Рой Тейлор из Университета Ньюкасла, который возглавлял исследование. - Тем не менее, всем, кто находится в стадии ремиссии, необходимо знать, что имеющиеся на сегодняшний день данные говорят нам о том, что ваш диабет 2 типа вернется, если вы опять наберете вес". "Те, кто остался в состоянии ремиссии спустя два года, изначально потеряли в среднем 15,5 кг и после первого года набрали 4,3 кг, в то время как те, кто столкнулся с рецидивом после первого года, изначально потеряли в среднем 12 кг, а затем снова набрали 7,1 кг. Такие цифры были представлены вчера на посвященной борьбе с диабетом конференции Diabetes UK Professional Conference. За полный двухлетний период те, кто у кого вообще не купировались проявления диабета, потеряли всего в среднем 3,2 кг; те, у кого через год был отмечен рецидив заболевания, потеряли 3,7 кг; а те, кто по-прежнему находился в стадии ремиссии, потеряли в среднем 10,4 кг", - сообщает The Times. Почти пять миллионов человек в Британии страдают диабетом, 90% из них - диабетом 2 типа: за два минувших десятилетия произошло удвоение числа случаев из-за ожирения, отмечает газета. "Исследование показало, что в целом 36% тех, кто соблюдал диету, через два года все еще находились в стадии ремиссии. Тем не менее, согласно данным, опубликованным в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, этот показатель возрастает 64% среди тех, кто потерял более 10 кг, и до 70% среди тех, кто потерял более 15 кг", - говорится в публикации. Источник: The Times