8 апреля 2021 г. Мэттью Мур | The Times Не делайте сцены более сексуальными с привлечением дублеров, настаивают британские актеры "В телесериалах и кинофильмах не следует использовать "цифровых дублеров", чтобы сделать сексуальные сцены более откровенными, чем на то согласились актеры, говорится в новых правилах, составленных для британской киноиндустрии", - сообщает The Times. "Правила использования компьютерной графики c обнаженным теллм входят в руководство, составленное активистской группой Time?s Up, которая была создана для борьбы с сексуальными домогательствами в мире развлечений, - говорится в статье. - (...) В руководство включены рекомендации о том, как сделать так, чтобы исполнители чувствовали себя комфортно во время репетиций и и съемок интимных сцен". Актерам и актрисам рекомендуется подписывать "райдер" или контракт, посвященный обнажению тела, с изложением в письменной форме того, что они готовы делать, сообщается в статье. В этих контрактах должны быть оговорены конкретные действия и уровень обнаженности, на которые они согласны, например, обнажение только выше талии или поцелуи с закрытым ртом, говорится в руководстве. Исполнители также должны четко указать, какие части своего тела они не хотят показывать, а к каким они не хотят, чтобы прикасались. (...) Time?s Up также предлагает ограничения на использование дублеров - как реальных, так и виртуальных - в сексуальных сценах. "Если используется дублер, актер может вести переговоры о том, чтобы одобрять выбранного дублера, - говорится в руководстве. - Обнажение, контент имитации секса и согласованная хореография интимной сцены, изображенной посредством использования дублера, должны быть ограничены тем, что было первоначально согласовано с актером. Это относится к использованию как цифрового, так и физического дублера". "В других положениях в руководстве четко разъясняется, что технологии компьютерной графики не должны использоваться для того, чтобы повысить сексуальность сцен без четкого согласия задействованных актеров. (...) Актеры должны дать предварительное согласие на "цифровое дублирование или оцифровку, например, использование компьютерной графики для наложения изображения исполнителя или частей тела на тело другого исполнителя", - пишет The Times. "Руководство направлено на то, чтобы идти в ногу с достижениями в сфере технологий спецэффектов в Голливуде (...). В фильме 2010 года "Мачете" продюсеры цифровым образом удалили нижнее белье Джессики Альбы, чтобы создать видимость обнаженного тела, - рассказывает газета. - В пятой серии "Игры престолов" персонаж в исполнении Лины Хиди Серсея Ланнистер идет обнаженной по городу. Хиди на самом деле не раздевалась для этой сцены; кадры ее прогулки в одежде были соединены с кадрами обнаженной дублерши на стадии постпродакшн". (...) Источник: The Times