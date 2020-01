8 января 2020 г. Марк Беннеттс | The Times Бедность в России: реальная угроза для правления Путина "(...) Стоя на Красной площади в канун православного Рождества, Владимир Жириновский, националистический политик-ветеран, раздавал 1000-рублевые купюры толпе, которую он насмешливо называл "крепостными и холопами". (...) Крепостное право (...) было отменено в XIX веке, но причудливый акт благотворительности Жириновского в Москве, самом богатом городе России, указал на широко распространенную бедность и шокирующее неравенство в благосостоянии, которые представляют угрозу для долгого правления президента Путина", - замечает британская газета The Times "Согласно государственной статистике, около 17,5 млн человек - 12% населения России - живут за чертой бедности, определяемой как доход, составляющий в пересчете примерно 150 фунтов стерлингов в месяц. Некоторые аналитики, однако, говорят, что эта цифра недооценивает истинный масштаб проблемы. Каждая четвертая семья с двумя детьми официально живет в нищете", - говорится в статье. "Для сравнения, в Великобритании около 4 млн человек живут за чертой бедности, определяемой как доход, составляющий менее 60% от среднего. По последним данным, эта сумма составляет менее 1420 фунтов стерлингов в месяц", - приводит данные The Times. "Реальные доходы населения в России снижались в течение 5 из последних 6 лет на фоне того, как экономика пребывает в бедственном положении из-за воздействия западных санкций и снижения мировых цен на нефть, основной экспорт страны. Росстат, служба государственной статистики, в прошлом году сообщил, что 79,5% семей с трудом сводят концы с концами. Каждый пятый не может позволить себе фрукты на регулярной основе", - констатирует газета, добавляя, однако, что "не всем в путинской России приходится бороться за существование": "согласно недавнему отчету Credit Suisse, швейцарского инвестиционного банка, спустя три десятилетия после краха коммунизма Россия является самым неравным обществом в мире. 1% самых богатых россиян владеют почти 60% национального богатства; британские богачи владеют 24%. В России 98 миллиардеров, и их совокупное богатство больше, чем сбережения всего населения". "(...) Бедность и имущественное неравенство, а также пятилетнее увеличение пенсионного возраста в стране - до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин - и неослабные обвинения в коррупции в отношении политической элиты сеют недовольство по всей России. Несмотря на драконовские ограничения свободы собраний, в прошлом году по всей России разразились уличные протесты, многие из которых были вызваны социальными проблемами, в то время как рейтинги доверия 67-летнего Путина упали до самой низкой за 13 лет отметки в 31%, - передает издание. - Ситуация для Кремля может ухудшиться: каждый четвертый россиянин готов принимать участие в массовых акциях протеста в связи с падающими доходами, согласно опросу, проведенному независимым аналитическим "Левада-центром". "Люди не очень интересуются политикой, но они могут ощущать дыру в своих бюджетах, и это вызывает недовольство, - отмечает политолог Глеб Кузнецов. - Если люди не станут богаче, протесты будут расти". "(...) Некоторые из ближайших советников Путина высказываются открыто. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России и бывший министр финансов, предупредил в прошлом году, что "социальный взрыв" неизбежен, если правительство не предпримет шаги для увеличения доходов. "Бедность в России стала позором", - сказал он. "Путин, отметивший в канун Нового года 20-летие своего прихода к власти, похоже, хорошо знает об этих опасностях, - отмечает автор публикации Марк Беннеттс. - В субботу он пообещал улучшить положение беднейших граждан России и заявил, что объявит о мерах по этому вопросу в своем ежегодном обращении к федеральному собранию в феврале. Но так как парламентские выборы, жизненно важные для его политического будущего, состоятся в следующем году, бывший офицер КГБ должен будет двигаться быстро". (...) Успех неизбежной попытки Путина продлить свое правление после окончания его финального срока правления в 2024 году, "вероятно, будет зависеть от его способности побороть бедность, но мало кто из россиян считает, что он - человек, созданный для этой задачи. Согласно недавнему опросу независимых аналитических центров, всего 16% россиян считают, что их давний "национальный лидер" способен провести значимые изменения", говорится в статье. "Что касается Жириновского, - заключает издание, - то он позже попытался отшутиться от своего комментария о "крепостных", назвав его шуткой, вырванной из контекста. Не все в этом убеждены. Владислав Жуковский, экономист и критик Кремля, написал в Twitter, что лидер националистов просто озвучивает истинное отношение политической элиты к простым россиянам: "Что у Жириновского на языке, то у правящей тусовки на уме". Источник: The Times