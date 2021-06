8 июня 2021 г. Оливер Муди | The Times Российское вмешательство в Германии вернулось к уровню холодной войны "Кремль активизировал свое тайное вмешательство на немецкой территории до уровней, которые в последний раз наблюдались во время холодной войны, заявил глава внутреннего шпионского агентства Берлина. Германия стала объектом серьезных усилий со стороны российских разведывательных, дезинформационных и лоббистских кампаний, в то время как она пытается балансировать на узком геополитическом канате между Вашингтоном и Москвой", - пишет The Times. "Россию обвиняют в том, что она заказала убийство бывшего чеченского повстанца в берлинском парке, организовала серию кибератак на Бундестаг и засыпала Германию большим количеством фейковых новостей, чем адресовано всем остальным странам ЕС вместе взятым. За кулисами союзники президента Путина также стремились мобилизовать политическую поддержку вызывающего много споров газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, первая ветка которого была завершена на прошлой неделе. В сентябре в Германии проходят всеобщие выборы, и кандидат от Партии зеленых - ярая противница трубопровода - по сообщениям, стала объектом кампании дезинформации", - говорится в публикации. "61-летний Томас Хальденванг, президент Федеральной службы по защите конституции (BfV), которая является приблизительной немецкой версией MI5, сказал, что Москва задействовала "огромное количество агентов" в своих попытках "наладить контакты вокруг тех, кто принимает политические решения". "К настоящему времени [вмешательство России] достигло уровня, который мы раньше видели только во времена холодной войны", - заявил Хальденванг газете Welt am Sonntag. "Его высказываниям вторит 58-летний Бруно Каль, президент службы внешней разведки Германии, BND. По словам Каля, Россия и Китай используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы обеспечить себе преимущество и "посеять раздор между странами Запада". "Некоторые из этих игроков добавили новые методы в свой набор инструментов, - сказал он. - Можно увидеть доминирование других сил, которые хотят подчинить нас своей воле. Вы можете наблюдать изменение их тактики: они становятся грубее и безжалостнее и преследуют свои интересы более вопиюще, чем раньше". "Отношения Германии с Москвой и Пекином представляют собой сложный баланс между конкурирующими интересами и группами в правительстве. С одной стороны, канцлер, 66-летняя Ангела Меркель, стремилась минимизировать конфликт в надежде защитить немецкую торговлю и сохранить "мосты диалога" по таким вопросам, как Сирия, Ливия, энергетика и изменение климата. (...) С другой стороны, есть тревога по поводу того, как Россия и Китай сокрушили инакомыслие у себя дома и попытались расширить свои сферы влияния на Германию", - пишет газета, напоминая, что (...) самый высокопоставленный прокурор Германии пришел к выводу, что убийство Зелимхана Хангошвили, чеченского эмигранта, застреленного в центре Берлина два года назад, было заказано Кремлем, а относительно недавно появились сообщения о спонсируемой Россией кампании дезинформации, направленной против 40-летней Анналены Бербок, кандидата от Партии зеленых на пост канцлера и ярой противницы "Северного потока-2". "(...) В докладе ЕС, опубликованном в марте, Германия названа "основной целью российских усилий по дезинформации" внутри блока. Есть опасения по поводу более широкого вмешательства России в Европу, и Франция, которая проводит президентские выборы в начале следующего года, на прошлой неделе объявила о планах создания медиа-подразделения для противодействия фейковым новостям, направленным на "подрыв государства". 55-летний Джем Оздемир, бывший лидер Партии зеленых, которого называют потенциальным министром иностранных дел в следующем федеральном правительстве Германии, сообщил, что утверждения о том, что Бербок является мишенью, расследуются службами безопасности. "Мы с Анналеной уже не просто подвергаемся атакам в Германии, но и атакам со стороны Путина и его шпионских агентств, а также со стороны турецких активистов, которые проводят клеветнические кампании против нее и зеленых через интернет", - заявил тОздемир Der Tagesspiegel. (...) Источник: The Times