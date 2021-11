8 ноября 2021 г. Эрндрю Эллсон | The Times Сожалеете о покупке джакузи, печки для пиццы или велосипеда во время локдауна? Вы не одиноки (...) "Похоже, что, когда британцы обнаруживают, что у них много свободного времени, они скупают джакузи и музыкальные инструменты и модернизируют свои домашние технологии", - пишет The Times. "Исследование показало, что люди покупали во время локдаунов, и установило, что во многих случаях они теперь сожалеют об этих решениях. В общей сложности домохозяйства потратили более 6,6 млрд фунтов стерлингов на покупки во время пандемии, которые они больше не используют, говорится в исследовании. Игровое оборудование, инструменты, одежда и предметы для домашнего спортзала - это покупки, о которых сожалеют чаще всего", - говорится в статье. "Данные доклада How We Live ("Как мы живем"), опубликованного сегодня, показывают, что 9 из 10 человек потратили деньги на "удовольствия" во время пандемии общую сумму более 57,6 млрд фунтов стерлингов, или по 1205 фунтов стерлингов каждый. Каждый двадцатый купил гидромассажную ванну, а каждый восьмой купил музыкальный инструмент. Более половины населения побаловали себя новой одеждой и обувью. Миллионы человек купили гаджеты и электротовары; треть взрослых купили новый смартфон или планшет. Еще 24% купили кухонное оборудование, такое как фритюрницы или хлебопечки, а 18% купили игровое оборудование. Домашние тренажеры также пользовались популярностью, их приобрели 16% взрослого населения", - говорится в статье. "В докладе говорится, что миллионы покупателей испытывают сожаление. 8% ни разу не использовали купленные предметы, а еще 9% использовали их, но больше не используют. 11% заявили, что использовали купленные товары в меньшей степени, чем ожидали. (...) Четверть покупателей сказали, что покупают товары, потому что проводят больше времени дома или чтобы подбодрить себя, а каждый пятый делал покупки просто для того, чтобы избавиться от скуки", - пишет газета. (...) "Исследователи, опросившие репрезентативную выборку из более чем 4000 взрослых, обнаружили, что игровое оборудование было наиболее частой причиной угрызений совести покупателей; почти половина пожалела о покупке игр и приставок. Более трети тех, кто купил гидромассажные ванны или печи для пиццы, пожалели о своих покупках. Более четверти покупателей велосипедов хотели бы, чтобы этих покупок не случилось", - указывает издание (...). (...) Сделанные во время пандемии покупки, вызывающие наибольшее сожаление Игровое оборудование 45% Инструменты / столярное оборудование 43% Одежда или обувь 43% Оборудование для домашнего спортзала 39% Музыкальные инструменты 37% Печь для пиццы 37% Гидромассажная ванна / джакузи 36% Снаряжение для спортивного хобби, например, рыбалки или гольфа 34% Самокат 32% Садовая мебель 32% Ювелирные изделия 32% Кухонный прибор, например, фритюрница или хлебопечка 31% Голосовой помощник 31% Смартфон / планшет 30% ТВ 30% Материалы для хобби, например, для декоративно-прикладного искусства 30% Компьютерное оборудование 28% Велосипед 27% Источник: The Times