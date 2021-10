8 октября 2021 г. Стивен Суинфорд | The Times "Северный поток-2": Владимира Путина обвиняют в перекрытии газовых поставок, чтобы поднять цены "Великобритания обвинила президента Путина в том, что он "перекрыл" поставки газа в Европу, чтобы поднять цены на энергоносители и добиться одобрения строительства нового газопровода. Британские министры считают, что Россия намеренно ограничивает экспорт газа в рамках стратегии, направленной на то, чтобы заставить страны Европейского Союза одобрить "Северный поток-2", трубопровод, идущий по дну Балтийского моря", - сообщает The Times. "Нехватка газа в Европе привела к росту мировых цен, что вызвало значительный рост счетов за электроэнергию в Великобритании и подтолкнуло ряд поставщиков к введению внешнего управления", - говорится в статье. (...) "Борис Джонсон вчера вечером предупредил, что одобрение Евросоюзом проекта "Северный поток - 2" будет иметь "серьезные последствия для безопасности". Пресс-секретарь Даунинг-стрит 10 заявил: "Хотя "Северный поток - 2" не повлияет напрямую на энергетическую безопасность Великобритании, он может иметь серьезные последствия для стран Центральной и Восточной Европы. Некоторые европейские страны почти полностью зависят от российского газа, что вызывает серьезные опасения по поводу энергетической безопасности". "Даунинг-стрит выразила опасения, что новый трубопровод отвлечет поставки от Украины, где проходит крупнейшая сеть трубопроводов для российского газа и которая получает значительные транзитные сборы. (...) Компания National Grid предупредила, что риск перебоев в электроснабжении этой зимой является самым высоким за пять лет и что возможны "значительные скачки цен". Компания заявила, что свет должен продолжать гореть, но Британия должна быть готова перебить цену других стран, чтобы обеспечить дефицитные поставки. Международное энергетическое агентство заявило, что у Москвы есть возможность увеличить экспорт газа на 15% этой зимой. Агентство предупредило, что в противном случае возникнут сомнения в том, является ли государство "надежным поставщиком энергии", - сообщается в публикации. "Александр Новак, заместитель премьер-министра России, заявил вчера, что одобрение "Северного потока - 2" поможет "охладить" стремительно растущие цены на газ. "На мой взгляд, два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. В первую очередь, это, конечно, завершение, безусловно, сертификации и получение скорейшего разрешения на прокачку газа по достроенному "Северному потоку - 2", - сказал он. (...) "Дефицит газа в Европе напрямую не затрагивает Великобританию, поскольку большая часть ее поставок поступает по британским территориальным водам, а остальная часть - из Норвегии, Катара и Ближнего Востока. Однако из-за нехватки газа мировые цены на газ достигли рекордно высокого уровня, что вызвало предупреждения о том, что заводы могут быть вынуждены закрыться на зиму или перейти на более загрязняющие виды топлива. (...) В двух отдельных отчетах National Grid постарались заверить, что Британия не должна столкнуться с отключениями электричества или окончанием запасов газа этой зимой. Однако компания заявила, что цены на электроэнергию, вероятно, будут выше в Великобритании, чем в Европе, и что для обеспечения поставок цены на газ должны быть выше, чем где-либо еще", - говорится в статье. (...) Источник: The Times