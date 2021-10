8 октября 2021 г. Джон Кэмпфнер | The Times "Досье Пандоры" вскрывает, что российские деньги присутствуют в британской политике, как и раньше "Вручение премий Алексею Навальному превратилось в целую индустрию. Получая награду M100 от его имени в богато украшенных интерьерах дворца Сан-Суси в Потсдаме в среду вечером, Леонид Волков, его правая рука, отметил, что он только что прилетел после того, как делал то же самое в Варшаве. "Мне дали меч, но я не смог положить его в ручную кладь", - пошутил он. Прошло чуть больше года с тех пор, как Навального отравили, и 9 месяцев с тех пор, как его бросили в тюрьму. С тех пор его антикоррупционная организация была закрыта, его союзники заключены в тюрьму или бежали из страны, а его к первоначальному аресту добавились еще более карательные "преступления", - пишет на страницах The Times Джон Кэмпфнер, журналист, телеведущий и комментатор. (...) (...) "Волков пытался казаться оптимистичным, настаивая на том, что фонд Навального*/** проводит больше расследований, чем когда-либо, частично из-за границы, частично под прикрытием, и что все больше людей смотрят и читают их. Он процитировал опрос общественного мнения, показывающий, что сейчас этот вопрос считают важным 60% россиян по сравнению с 15% раньше. На что моим безмолвным ответом было "na und", как сказали бы немцы. "И что?" Простите за цинизм, но он выступал в стране, которая делает все возможное, чтобы снискать расположение главного отравителя Владимира Путина", - пишет автор. "Отношения Германии с Россией - это смесь вины за войну (нацистские ужасы на Восточном фронте были другого порядка); привязанности типа Стокгольмского синдрома, которую некоторые восточные немцы все еще испытывают к Кремлю; и, конечно же, торговли. Газопровод "Северный поток-2" представляет собой омерзительное сочетание этих и других мотивов. Но Германия приносит и много пользы. Ангела Меркель представила самый жесткий ответ Запада на аннексию Крыма Москвой и вторжение на восток Украины в 2014 году. И чтобы мы не забывали этого, если бы не немецкие врачи, полетевшие в Сибирь, чтобы вырвать оттуда Навального, он бы умер в течение нескольких часов", - утверждает Кэмпфнер. "Трудно выбирать между Германией и Великобританией, определяя победителя в моральном опускании на дно", - пишет автор, указывая, что "(...) в момент краха советского коммунизма в 1991 году Великобритания предложила себя российским олигархам и разным мошенникам и дельцам, превратив Лондон в мировую столицу отмывания денег. Таким он и остается по сей день, только отмывание завершило полный цикл. Репутация теперь стала чистой до такой степени, что правящая Консервативная партия непропорционально зависит от российских денег". (...) "Волков ясно дал понять, что жадность и трусость Запада не только подрывают то, что осталось от правозащитной работы в России (и в других странах), но и что они рискуют быть уничтоженными своими собственными порождениями, - говорится в статье. - Российские деньги, сказал он, "залиты кровью и Новичком", на них покупаются СМИ, академические круги, бизнес и политика: "Мы не просим Европу помочь нам. Мы просим Европу помочь себе". _______________________________________________________________________________ * - организация, признанная экстремистской, деятельность которой запрещена на территории РФ ** - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента и признанная судом экстремистской организацией Источник: The Times