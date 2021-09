8 сентября 2021 г. Оливер Кэрролл | The Independent Выборы в России: Изолированная и деморализованная команда Навального делает последний бросок костей "В первые 20 лет правления Владимира Путина выборы в России напоминали театральные постановки. Каждые несколько лет на сцену выводили партии всех мастей. Но, учитывая уловки и кандидатов и партии, выглядящие похожими, было трудно понять, кто есть кто. В этом году Кремль, похоже, отказался от каких-либо фасадов, устранив даже иллюзию выбора для большинства демократических россиян - и криминализировав многие формы инакомыслия", - пишет обозреватель The Independent Оливер Кэрролл. "Беспрецедентное наступление в преддверии выборов 19 сентября расчистило поле от серьезных противников режима. Главный фокус внимания был сосредоточен на Алексее Навальном и его политической сети. Сначала его заключили в колонию, затем запретили его организацию, а его сотрудников, сторонников и антикоррупционную идеологию заклеймили как экстремистские. Сеть Навального была официально расформирована в апреле. С тех пор многие из его ближайших сотрудников и 37 региональных менеджеров эмигрировали. Некоторых посадили в тюрьму. Около четверти так или иначе остаются политически активными. Неформально они пытаются сохранить релевантность миссии Навального - но им предстоит нелегкая борьба", - говорится в публикации "Семен Кочкин, который почти пять лет возглавлял движение Навального в Чебоксарах в центральной России, является одним из самых активных из тех, кто остался, хотя ему запретили баллотироваться на выборах как минимум в течение следующих пяти лет. Но ни это, ни угроза ареста не помешали ему вести кампанию на YouTube. Он продолжает вести трансляции для своих 30 тыс. подписчиков по вопросам коррупции и местной политики. Его онлайн-присутствие харизматично, и он делает жесты, невероятно похожие на его босса", - считает автор публикации. "Согласно расчетам Кочкина. он продолжает оставаться вне политического радара и местные власти считают, что его арест вызовет слишком много шума. Нельзя сказать, что он не напуган. "Каждый день читаешь новую страшилку и понимаешь, что в любой момент они могут решить нанести удар, - говорит он. - У меня еще нет четких сигналов, что они это сделают, но, может быть, я просто туплю". Также Кэрролл упоминает о 31-летней Виолетте Грудиной, до апреля возглавлявшей мурманский штаб Навального*/**. (...) "Для меня это всегда было больше, чем просто работа, - говорит она The Independent. - Я любила своих коллег и то, над чем мы работали, и я верила в миссию". "Грудина (...) подала заявку на участие в местных выборах. Но тогда ее проблемы и начались. Ее офис подвергся вандализму и был обстрелян. В анонимных листовках, распространенных среди ее соседей, содержались нападки на нее и ее ориентацию. Она стала предметом ненависти для местной и национальной пропаганды. Учитывая четкие приказы сверху, неудивительно, что заявка Грудиной на участие в выборах была заблокирована. Более удивительным было то, как с этим справились местные власти - госпитализировали внешне здоровую Грудину в ковидный госпиталь в Мурманске незадолго до крайнего срока подачи документов. Возможно, это был самый возмутительный маневр из сотен операций, проводимых по всей стране, чтобы не допустить независимых членов в избирательные бюллетени", - говорится в статье. "Но команда Навального настаивает на том, что она еще не исчерпала себя в России, и возлагает надежды на кампанию ее лидера "умное голосование". Она призывает россиян тактически голосовать за сильнейшего противника в битвах с кандидатами от правящей партии "Единая Россия", - напоминает Кэрролл. (...) (...) По словам Дмитрия Орешкина, давнего наблюдателя за выборами, успех этой стратегии будет зависеть от способности команды Навального, в основном находящейся за границей, выиграть цифровую борьбу. Битва сводится к тому, кто и кого сможет заблокировать, сказал он. Ближе ко дню выборов обязательно должен появиться какой-то диверсионный заговор, возможно, какой-то фальшивый список умного голосования, на распознание которого людям понадобится время. "Здесь, похоже, черта уже подведена: в пятницу российский государственный регулятор призвал Apple и Google удалить "экстремистские" приложения Навального. (...) Два дня спустя суд постановил, что словосочетание Навального "умное голосование" нарушает интеллектуальные права компании по продаже шерсти на юге России, зарегистрировавшей такой бренд. Он запретил Google и Яндекс, главной поисковой системе России, показывать кампанию Навального в результатах поиска, но неясно, выполнят ли этот запрос поисковые гиганты", - говорится в статье. "Каким бы ни был успех тактической избирательной кампании Навального, российская система голосования означает, что Владимиру Путину гарантировано 2/3 конституционного большинства. Это произойдет либо напрямую через депутатов "Единой России", либо в сочетании с кооптированными контролируемыми оппозиционными партиями, - констатирует газета. - Однако, учитывая характер все более авторитарной политики России, появление любой альтернативной политической власти в парламенте - любого кандидата, включенного в списки Навального - будет рассматриваться как тревожное поражение". (...) * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента ** - организация, признанная экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ Источник: The Independent