9 апреля 2019 г. Том Уиппл | The Times Электрошок: стимуляция мозга разрядами тока может улучшать память "В следующий раз, когда вы усядетесь разгадывать кроссворд, убедитесь, что вы не забыли взять очки для чтения, словарь и, конечно же, свой "электрошокер для мозгов". Как доказали ученые, стимуляция мозга с помощью слабого электрического разряда может улучшить кратковременную память у людей старшего возраста, повышая их когнитивные навыки до уровня людей, вполовину их младше", - сообщает The Times. "Другие исследователи отметили, что этот метод, который усиливает ритмы, уже присутствующие в нейронных сетях, представляет собой "реальный прогресс" и может привести к повышению качества лечения состояний, связанных с ухудшением работы головного мозга по возрастным причинам", - говорится в публикации. "Кратковременная память - это действительно фундаментальный элемент когнитивных способностей человека, - указал Роберт Рейнхарт из Бостонского университета, проводивший исследование. - Ее называют рабочим местом ума. Она позволяет нам держать информацию в уме в течение нескольких секунд. Именно с помощью этого типа памяти мы думаем, решаем проблемы, рассуждаем, планируем и принимаем решения. По сути, там живет сознание". "Мы давно знаем, что хотя кратковременная память и критически важна для познавательной способности, она также является хрупким и ценным когнитивным ресурсом, который с возрастом идет на спад", - отметил он. "В своем эксперименте, о котором сообщает журнал Nature Neuroscience, исследователь хотел проследить, насколько это неизбежно. Он пригласил 42 взрослых человека в возрасте старше 60 лет и 42 человека в возрасте от 20 лет и дал им набор тестов для оценки их кратковременной памяти. Сначала, как и ожидалось, результаты участников старшего возраста были значительно хуже. Затем, однако, они приложили электроды к своим черепам. Эти электроды посылали разряды тока, имитирующие и усиливающие мозговые волны, ассоциируемые с краткосрочной памятью. По словам профессора Рейнхарта, это, в некотором смысле, "разговор на языке мозга". "Большинству людей знакома фраза "между клетками, которые возбуждаются одновременно, возникает прочная связь" (т.н. правило Хебба - Прим. ред.), - отметил он. - На более высоком уровне популяции клеток, которые ритмически синхронизируют свою деятельность, коммуницируют - передают информацию". Благодаря продуцированию волн возбужденных нейронов рассоединенные части мозга могут, как он полагает, координироваться. "В результате существенно повышалась производительность участников эксперимента - до такой степени, что было сложно увидеть разницу между пожилыми и молодыми участниками", - отмечает издание. "Это не только дает нам новое понимание мозговых основ ухудшения кратковременной памяти, связанного с возрастом, но и показывает, что эти негативные изменения не являются неизменными", - указал профессор Рейнхарт. "Другие ученые приветствовали эту работу, - подчеркивает газета. - Свен Браутигам из Оксфордского университета сказал, что это может указать путь к лечению тех состояний, которые большинство считает просто неизбежным следствием старения. "Эффект возрастного снижения нашей способности мыслить и запоминать очень важен как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Тем не менее, биологические механизмы, лежащие в основе такого ухудшения, до конца неизвестны и нет последовательных терапевтических подходов", - заявил он". "Однако, по словам Роберта Ховарда, профессора психиатрии, специализирующегося на старшей возрастной группе, в Университетском колледже Лондона, мы должны быть осторожны, думая, что этот эксперимент можно легко превратить в полезный инструмент, не в последнюю очередь потому, что улучшение одной части мозга может оказать опосредованное влияние на другие функции", - говорится в статье. Источник: The Times