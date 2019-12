9 декабря 2019 г. Эндрю Эллсон | The Times Матрасы - новая цель воров в пятизвездочных отелях "Раньше постояльцы отелей воровали наборы туалетных принадлежностей, время от времени решаясь и на халаты. Теперь они готовы украсть тот самый матрас, на котором спали", - передает The Times. "Как показал опрос отельеров, все более насущной проблемой, особенно в пятизвездочных отелях, становится исчезновение матрасов класса "люкс". В связи с тем, что пройти незамеченным мимо стойки ресепшена с матрасом размера super kingsize, довольно трудно, говорится в исследовании, большинство матрасов пропадают под покровом ночи в отелях, где есть лифт, напрямую следующий на подземную автостоянку. Неизвестно, подменяли ли воры украденные матрасы старыми, чтобы сделать немедленное обнаружение факта кражи менее вероятным", - пишет The Times. "Технологии создания матрасов стремительно развиваются, и некоторые из них содержат нанотехнологии, помогающие поддерживать оптимальную температуру. Результатом является то, что самые роскошные образцы могут стоить многие тысячи фунтов, и отели рекламируют свои услуги, указывая на комфорт своих кроватей. Как продемонстрировало исследование, в пятизвездочных отелях вероятность кражи матрасов в восемь раз выше, чем в четырехзвездочных", отмечается в публикации. Кроме матрасов, указывает газета, постояльцы также "отвинчивают аксессуары для ванной комнаты премиум класса, такие как насадка для душа с эффектом "тропического дождя", выносят телевизоры, произведения искусства и кофемашины. Из одного австрийского спа-отеля украли сосновую скамью из гостевой приватной сауны, причем факт преступления был обнаружен лишь тогда, когда другой гость пожаловался, что в сауне нет ничего, на чем было бы комфортно посидеть", говорится в статье. В Италии один отель сообщил, что из его лобби исчез рояль. "Я заметил, что чего-то не хватает, и вскоре после этого я узнал, что трое неизвестных в комбинезонах вынесли рояль. Назад его так и не принесли", - сообщил хозяин. "Опрос 1157 отельеров, проведенный Wellness Heaven на сайте обзора спа-отелей, показал, что британские постояльцы, в целом, менее амбициозны в своих преступлениях и чаще всего крадут полотенца, халаты и туалетные принадлежности. Тем не менее, один британец, как сообщается, попытался открутить номерные знаки с двери своих апартаментов, чтобы забрать их домой", - заключает издание. Источник: The Times