9 декабря 2019 г. Том Болл | The Times У российского миллиардера, убитого в Англии во время прогулки с собакой, "были враги" "Бывший начальник охраны известного критика Кремля Бориса Березовского заявил, что у российского миллиардера, убитого во время прогулки с собакой две недели назад, были "интенсивные финансовые споры" с "врагами" перед его гибелью", - сообщает The Times. "Сергей Мигдал заявил, что Дмитрий Обретецкий, погибший в результате дорожной аварии в Суррее, оставил почти 500 заинтересованных сторон без дохода по их инвестициям после того, как рухнула его строительная фирма. Компания "Строй-Сити", которая базировалась в Волгограде, родном городе Обретецкого, обанкротилась до завершения строительства жилого комплекса в городе", - поясняет газета. "Мигдал, бывший сотрудник внутренней разведки Израиля, с 2005 по 2010 год отвечал за операции по обеспечению безопасности Березовского, оппонента президента Путина, который был найден мертвым в своем доме в Аскоте, Беркшир, в 2013 году. Его смерть первоначально рассматривалась как самоубийство, но в результате дальнейшего расследования был установлен вердикт, оставляющий вопрос открытым", - говорится в статье. "На данный момент это гипотеза, но большинство российских бизнесменов погибают в результате деловых споров", - заявил Мигдал, комментируя смерть 49-летнего Обретецкого. "(...) Обретецкий - один из нескольких состоятельных российских граждан, умерших в Великобритании с 1999 года. Долгая история совершаемых Россией покушений на иностранной территории, а также тот факт, что многие из тех, кто погиб, были критиками Кремля, разжигают предположения, что их убили. Однако, по словам Мигдала, миллиардер не был противником Путина. "Он даже не слишком интересовался политикой, и его нет в списке врагов Путина. Он больше позиционировал себя как российский патриот. У Обретецкого были враги. Он был вовлечен в пару интенсивных финансовых споров после краха его строительной фирмы в Волгограде", - отметил он. "В понедельник, 25 ноября, Обретецкий возвращался в свое охраняемое поместье в псевдогеоргианском стиле примерно в 16.45, когда его сбила машина. Его доставили в больницу, где он впал в кому и через два дня скончался (...)". (...) В 1991 году Оберецкий основал компанию розничной торговли бытовой химией под названием "Магнат", которая распространяла в России продукты Mars, Nestlé и Procter & Gamble . В прошлом году компания стоила 9 млрд рублей (107 млн фунтов). Источник: The Times