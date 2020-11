9 ноября 2020 г. Люси Фишер | The Times GCHQ ведет кибервойну с антивакцинной пропагандой "Как удалось узнать The Times, GCHQ начал наступательную кибероперацию по пресечению пропаганды, нацеленной против вакцинирования, распространяемой враждебными государствами". "Согласно источникам, шпионское агентство использует инструментарий, разработанный для борьбы с дезинформацией и материалами для вербовки, распространяемыми "Исламским государством"*", - утверждает газета. "Это - еще один шаг киберагентов по противодействию деятельности, связанной с Москвой, целью которой является использование пандемии для подрыва Запада и содействия интересам России", - говорится в публикации. "Правительство рассматривает борьбу с ложной информацией о прививках как все более приоритетную задачу на фоне того, как перспективы создания надежной вакцины против коронавируса становятся все ближе. Источник в британском правительстве сообщил: "GCHQ было приказано нейтрализовать настроенных против вакцинации онлайн и в социальных сетях. Есть способы, которые они использовали для отслеживания и пресечения террористической пропаганды". Подразумевается, что эти методы направлены на устранение контента, связанного с враждебными государствами, и подрыв операций киберигроков, ответственных за него, включая шифрование их данных, чтобы они не могли получить к ним доступ, и блокирование их коммуникаций друг с другом. В 2018 году британское правительство подтвердило, что у него есть наступательный киберарсенал для борьбы с ИГИЛ*", - сообщает The Times. "По словам другого источника в Уайтхолле, за значительной частью дезинформации о коронавирусе стоит Россия. Этот источник подчеркнул, что GCHQ смог получить разрешение на борьбу с дезинформацией, исходящей только от противников-государств. Закон не разрешает предпринимать действия против онлайн-контента, написанного обычными гражданами. "Вы не сможете получить разрешения на охоту за чудаками. Люди имеют право говорить чушь в интернете", - указал источник. "В прошлом месяце расследование Times раскрыло российскую кампанию дезинформации, направленную на подрыв и распространение страха перед вакциной Оксфордского университета. На фотографиях, мемах и в видеоклипах указывалось, что вакцина способна превращать людей в обезьян, поскольку в качестве вектора в ней используется вирус шимпанзе", - напоминает газета. "Управление угрозами со стороны враждебных стран - одна из основных задач GCHQ. (...) Помимо усилий GCHQ, в противодействии фейковым нарративам о коронавирусе участвует секретное армейское подразделение, специализирующееся на информационной войне. Генерал сэр Ник Картер, начальник Штаба обороны, публично подтвердил, что 77-ая бригада "помогает подавлять слухи о дезинформации, а также противодействует дезинформации". Подразделение в Беркшире, созданное в 2015 году, работает с группой быстрого реагирования, относящейся к секретариату Кабинета министров, чтобы устранять вредоносные нарративы, включая ложные способы лечения и теории заговора об источнике вируса, - пишет издание. - Бен Уоллес, министр обороны, также указывал на роль России в проведении кампаний дезинформации во время пандемии". "Этим летом Госдепартамент США опубликовал доклад о государственной дезинформации и пропаганде российского государства, в котором указывалось на многочисленные фейковые нарративы о вакцине от коронавируса, которые распространяли связанные с Кремлем подконтрольными силы. Также этим летом Великобритания, США и Канада совместно обвинили Россию в попытке взлома западных исследований по созданию вакцины против коронавируса. (...) Правительство России это обвинение отрицает (...)", - подчеркивается в статье. "В прошлом месяце сэр Марк Седвилл, бывший секретарь кабинета министров, подтвердил, что Великобритания осуществила тайные атаки на российских лидеров и их интересы. Он заявил Times Radio: "Мы будем использовать разные методы. Нам нужно использовать свои сильные стороны и сосредоточить внимание на их уязвимых местах". "GCHQ отказался подтвердить или опровергнуть свое участие в наступательной кибероперации по борьбе с дезинформацией, нацеленной против вакцинирования", - указывает The Times. (...) ______________________________ *Эта организация запрещена в РФ Источник: The Times