10 августа 2020 г. Кейт Маккарри | The Times Из-за сточных вод морское купание может привести к заражению купающихся супербактериями, устойчивыми к антибиотикам "Исследователи задумались о том, вносят ли сточные воды свой вклад в риск того, что люди, купающиеся в море или занимающиеся серфингом, могут стать носителями устойчивых к антибиотикам супербактерий, вызывающих опасные для жизни инфекции", - передает The Times. "Команда исследователей из Национального института Ирландии в Голуэйе изучает вопрос о том, являются ли рекреационные воды - водные ресурсы, используемые для отдыха и спорта - рассадником потенциально смертельных бактерий: тестирование воды на эти бактерии обычно не проводится, - говорится в статье. - Хотя в Ирландии одни из самых чистых вод для купания в Европе, неочищенные сточные воды по-прежнему сбрасываются более чем в 30 местах". "Смертельные супербактерии признаны одной из величайших угроз для здоровья человека, - пишет The Times. - Исследовательская группа по изучению устойчивости к противомикробным препаратам и микробной экологии при Национальном университете Ирландии запускает исследование воздействия на общественное здоровье воздействия устойчивости к антибиотикам в рекреационных водах, финансируемое Агентством по охране окружающей среды. Ученые надеются привлечь к участию 300 человек - одну группу из 150 морских пловцов, серферов и людей, которые регулярно используют море, озера или реки для отдыха, а также вторую группу из 150 человек, которые редко заходят в воду". "Ключевая часть проекта - понять, как супербактерии попадают в человеческие популяции, и помочь ученым научиться контролировать распространение устойчивых к антибиотикам бактерий", - указывает издание. "В организме здоровых людей устойчивые к антибиотикам бактерии ведут себя очень похоже на другие распространенные микробы: они безвредно живут на коже, в носу или кишечнике. Это называется колонизацией, - отмечает профессор Дирбхейл Моррис, главный исследователь проекта. - Пока бактерия остается на коже или в кишечнике, обычно она не вызывает проблем. Однако, как только супербактерия попадает в рану, в мочевой пузырь или в кровоток, она может вызывать инфекцию, которую трудно вылечить". "В основном, это происходит у больных или уязвимых людей с более слабой иммунной системой, например, у тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, у очень пожилых или маленьких, и тогда для лечения требуются специальные антибиотики, поскольку обычные антибиотики не работают", - добавил он. Предыдущее исследование, проведенное командой, обнаружило потенциально смертельные бактерии в морской воде вокруг ирландского Голуэя, подчеркивает газета. "Доктор Лиам Берк, соисполнитель проекта, сообщил, что некоторые супербактерии очень распространены в окружающей среде из-за увеличения применения антибиотиков среди людей и животных, а также из-за выброса нечистот, навоза и отходов, содержащих антибиотики и устойчивые к антибиотикам супербактерии, которые могут попадать в озера, реки и моря Ирландии. "Хотя воды для купания обычно проверяются на наличие некоторых бактерий, их не проверяют на наличие бактерий, устойчивых к антибиотикам, поэтому в действительности мы не знаем, до какой степени они распространены", - сказал доктор Берк. (...) "Доктор Берк также предупредил об опасности сильных дождей и их влияния на пляжи и морское купание. По его словам, сточные воды могут подниматься и переносить отходы в морскую воду и озера (...). "Если в море попадают больничные отходы, они, скорее всего, будут содержать устойчивые к антибиотикам бактерии, или если в воду или в реку попадет поток навозной жижи, то есть вероятность, что он будут содержать высокий уровень бактерий, резистентных к антибиотикам", - пояснил он. (...) Источник: The Times