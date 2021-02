10 февраля 2021 г. Джино Споккья | The Independent Трамп "покраснел", когда подчиненные сообщили ему, что он пропустил звонок от Путина, говорится в новом документальном фильме "Путин - единственный человек в мире, который может уничтожить Соединенные Штаты, и я не ответил на его звонок", - сокрушался президент США в беседе с Терезой Мэй, своей британской коллегой", - передает The Independent. "Дональд Трамп покраснел, когда ему сообщили, что Владимир Путин звонил в Белый дом после того, как Трамп был приведен к присяге в качестве президента, и его с ним не соединили, говорится в новом документальном фильме. Трампу рассказали о телефонном звонке российского президента во время и без того неловкой встречи с Терезой Мэй, которая прибыла с визитом в Вашингтон спустя несколько дней после инаугурации президента США в январе 2017 года, и он вышел из себя. Согласно документальному фильму BBC, (...) Трамп разозлился, когда помощники Белого дома сообщили ему, что Путин звонил, но его с ним не соединили", - передает газета. "В этот момент Трамп стал не оранжевым, а красным", - рассказывает Фиона Маклеод Хилл, тогда занимавшая пост главы администрации на Даунинг-стрит, о том моменте, когда Трамп потерял самообладание, в фильме "Трамп наступает на мир", состоящем из трех частей. "От ярости он впал в неистовство: "Вы говорите мне, что Владимир Путин звонил в Белый дом, и сообщаете мне об этом только сейчас, во время этого обеда? (...)" - вспоминает Маклеод Хилл. "За несколько минут до этого Мэй поинтересовалась у только что приведенного к присяге президента США, разговаривал ли он уже с Путиным, потому что он упоминался Трампом в предвыборной кампании 2016 года. Она "хотела поговорить с ним [Трампом] о Путине", говорит Ким Даррок, тогдашний посол Великобритании в США. "Она слышала, как он говорил некоторые весьма положительные вещи о своих потенциальных отношениях с Путиным во время кампании. Она хотела рассказать ему, каким, по ее мнению, он [Путин] является ", - добавляет Даррок. Трамп, явно рассерженный тем, что пропустил телефонный звонок, затем сказал Мэй, что не может поверить, что не ответил на звонок российского руководства. (...) Источник: The Independent