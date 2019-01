10 января 2019 г. Том Парфитт | The Times Битвы холодной войны принимают новую форму в современной Африке Евгений Пригожин по прозвищу "повар Путина" - "это человек, который поспевает везде", пишет обозреватель The Times Том Парфитт. "В прошлом году спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил российского бизнесмена в предполагаемом управлении интернетовской "фермой троллей" в Санкт-Петербурге, которая пыталась направить выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа. Также говорят, что он финансирует группу российских наемников "Вагнер", бойцы которой вели войну в поддержку российских военных в Восточной Украине и Сирии", - напоминает автор публикации. "Теперь же, похоже, 57-летний магнат, возможно, принимает все более активное участие в новом задании: содействии президенту Путину в осуществлении стратегического возвращения на африканский континент. Так, согласно сообщениям из Судана, офицеры группы "Вагнер" были замечены в столице страны Хартум, где они обучают государственные силы безопасности на фоне антиправительственных протестов", - отмечается в публикации. Издание напоминает, что во время коммунистической эры Советский Союз был главным поставщиком вооружений, а также предоставлял советников африканским странам. "Кремль использовал внутриэтнические расколы для того, чтобы культивировать антизападные настроения", - говорится в статье. Теперь, как пишет The Times, "66-летний Путин нацелен на то, чтобы Кремль вновь бросил вызов гегемонии Запада, развивая связи в области безопасности, а также коммерческие отношения с Африкой и разблокируя рынки для российских компаний, которые страдают под западными санкциями". Источник: The Times