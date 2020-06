10 июня 2020 г. Марк Беннеттс | The Times "Чудесная" статистика смертности от коронавируса в России наталкивается на скептицизм "Москва внезапно вернулась к жизни после того, как мэр удивил российскую столицу, сняв подавляющее большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Были одномоментно отменены все ограничения на передвижения, и было разрешено открыться судам и даже парикмахерским. В этом месяце посетителей будут приветствовать кафе и рестораны", - пишет The Times. "Сергей Собянин, мэр и глава российской целевой группы по Covid-19, ранее предупреждал, что нормальная жизнь не возобновится, пока не будет найдена вакцина. Теперь же он поздравил москвичей "с очередной нашей общей победой" - несмотря на то, что в городе за минувшие 48 часов было зарегистрировано более 3500 новых случаев заражения и 110 смертей", - говорится в статье. "Неожиданный выход Москвы из одного из самых жестких в мире карантинов представляется едва ли ни чудом, что является своего рода лейтмотивом в российском опыте пандемии. В середине мая, когда уровень смертности в России от Covid-19 составлял чуть ниже 1% - как минимум в 7 раз ниже, чем средний показатель по миру - глава информационного центра страны по коронавирусу приветствовал то, что он назвал "русским чудом". "В кои-то веки нам повезло, - заявил Александр Мясников, связанный с Кремлем врач и телеведущий. - Коронавирус нас явно щадит". "Но в чудеса в России верят не все. С тех пор как в феврале в Москву из Милана прибыл предполагаемый "нулевой пациент", министерство здравоохранения зарегистрировало более 485 000 подтвержденных случаев заболевания, что является третьим по величине показателем в мире после США и Бразилии, - подчеркивается в статье. - Тем не менее, несмотря на колоссальное число случаев заражения, Россия утверждает, что вирус убил 6 142 человека, а уровень смертности едва превышает 1%, что намного ниже среднемирового показателя, составляющего около 6%". "Официальные данные вызвали неизбежные обвинения в том, что смертность от Covid-19 занижена - либо преднамеренно, либо из-за недостатков в том, как Россия регистрирует смертность от вируса. Врачи и ученые были среди тех, кто высказывался громче всех", - пишет издание, приводя слова Алексея Эрлиха, заведующего отделением кардиореанимации государственной больницы в Москве, указавшего, что ясно, что статистика, мягко говоря, неточная, и это видно даже ребенку. "Чиновники выступили с гневными опровержениями. Мы ничего не скрываем, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, который в мае провел несколько недель в больнице с коронавирусом. Департамент здравоохранения Москвы назвал данные по Covid-19 "исключительно точными", в то время как министерство иностранных дел подвергло критике сообщения западных СМИ, ставящие под сомнение официальные данные о количестве погибших, как "дезинформацию". "Сторонники официальной позиции утверждают, что массовое тестирование выявило множество случаев отсутствия симптомов или умеренных слабых симптомов и, следовательно, им удалось предотвратить быстрое распространение вируса, что позволило России выиграть ценное время для укрепления системы здравоохранения. В соответствии с этим режимом любой, кто у кого был положительный результат на коронавирус или кто прибыл в Россию из коронавирусной "горячей точки", включая Великобританию, с начала марта попадал в медицинское учреждение или получал приказ самоизолироваться дома на срок 14 дней. Для обеспечения выполнения этих требований использовались технологии распознавания лиц и камеры наблюдения. Один несчастный житель Москвы был оштрафован после того, как камера видеонаблюдения зафиксировала, как он тайком выносил мусор", - говорится в публикации. "До этого, 30 января, Россия закрыла свою 2600-мильную границу с Китаем - это решение вызвало недовольство Пекина. Россия тогда запретила большинству китайских граждан въезд в страну. А в конце марта она полностью закрыла свои воздушные, сухопутные и морские границы. И пока не открыла их". "Дмитрий Еделев, глава поддерживаемой государством организации "Здоровье нации", считает, что этот шаг не позволил более смертоносному штамму Covid-19 внедриться в в России. (...) Его недоказанное утверждение, очевидно, основывалось на спорных исследованиях, проведенных учеными в Китае", - отмечается в статье. "Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России, высоко оценила то, что она назвала "компетентными действиями" Кремля", - указывает The Times. "Тем не менее, подозрениям в отношении значительно более высокого уровня смертности, чем сообщило правительство, по-видимому, придают убедительности официальные цифры", - пишет газета, ссылаясь на официальную московскую статистику, согласно которой "в апреле в городе умерло на 1841 человек больше, чем в среднем в апреле за последние пять лет. Только одна треть этих "избыточных" смертей изначально связывалась с Covid-19". "После нескольких недель критики по поводу занижения показателей чиновники здравоохранения в Москве внезапно объявили 28 мая, что они меняют свои руководящие принципы, чтобы включить в общее число смертности от коронавируса те случаи, где коронавирус был предполагаемой или даже вторичной причиной. Официальное число погибших в городе за апрель более чем удвоилось до 1561. Обновленные правила подсчета еще не приняты по всей стране", - сообщается в публикации. "В Санкт-Петербурге официальные данные показывают, что в мае в городе было зарегистрировано на 1552 больше смертей по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Общее количество смертей - 6427 - является самым высоким за десятилетие. Из них только 171 смерть связывалась с Covid-19", - напоминает издание. (...) "Тем не менее, даже если цифры будут скорректированы в сторону увеличения и включат все возможные смертельные случаи от коронавируса, уровень смертности в Санкт-Петербурге и Москве, двух крупнейших городах России, по-прежнему будет намного ниже, чем во многих западных столицах, таких как Лондон и Нью-Йорк", - подчеркивает The Times. (...) Говоря про другие регионы России, издание напоминает про утечку аудиозаписи разговора губернатора Липецкой области в центральной части России, про ситуацию в Дагестане, про Алтайский край, чья рабочая группа по Covid-19 предварила свой ежедневный онлайн-отчет о новых случаях и смертях словами: "Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование". "Виктор Петрович - это имя губернатора области. Пост, очевидно, опубликованный по ошибке, был быстро удален", - указывает издание. "Ученые и другие лица, изучившие официальную статистику по коронавирусу в России, говорят, что цифры имеют явные признаки "ручных манипуляций". В четырех отдельных случаях в период с 30 апреля по 24 мая официальное число ежедневных случаев, выявленных в России, заканчивалось цифрой "99". Борис Овчинников, аналитик данных, говорит, что шансы на это естественное совпадение составляют один к 9350. Другие аналитики указывают на странно однородный и часто нелогичный характер статистики. Официальные данные за 28 мая в Дагестане свидетельствуют о том, что более 70 человек заболели и выздоровели в один и тот же день". (...) "Критики утверждают, что драматичное решение мэра Москвы отменить карантин обусловлен скорее политикой, а не общественным здравоохранением - особенно двумя важными датами в дневнике президента Путина", - пишет The Times, имея в виду Парад Победы, назначенный на 24 июня, и голосование по поправкам в Конституцию, назначенное на 1 июля. "(...) Голосование, вероятно, откроет третий акт президентства Путина. Но не подпитает ли оно также вторую волну коронавируса? В голосовании примут участие миллионы избирателей, а также тысячи сотрудников избирательных комиссий, многие из которых пожилые люди (...)", - отмечается в статье. Источник: The Times