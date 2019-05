10 мая 2019 г. Оливер Кэррол | Independent На фоне празднования в России Дня победы Путин говорит, что Россия продолжит расширять военные расходы "В четверг на пасмурной Красной площади Владимир Путин апеллировал к образам национального единства, истории и жертв, говоря о роли в победе над нацистской Германией и защите от современного фашизма", - пишет The Independent. "Осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа, - сказал он. - Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы". "В короткой речи Путина, произнесенной в начале традиционного российского парада Победы, не упоминалось о роли держав-союзников или других республик Советского Союза в разгроме Гитлера. Он также указал, что Россия продолжит наращивать свои вооруженные силы и создавать "оборонный потенциал самого современного уровня". Но речь президента, содержащая призывы к сотрудничеству в области безопасности и концентрирующаяся на роли ветеранов войны и их семей, казалась менее агрессивной, чем в предыдущие годы", - подчеркивает The Independent. "(...)Советский Союз потерял на войне приблизительно 20 млн погибших, и советская жертва Второй мировой войны занимает важную роль в российской психологии", - отмечается в статье. "(...) В течение 19 лет у власти Владимир Путин поднял свое президентское знамя на мачту Дня Победы, встав во главе значительного увеличения военных расходов и растущей милитаризацией парада. Десять лет назад военная техника была введена впервые с момента распада Советского Союза. Были расширены участвующие в марше формирования - в них были включены полиция и службы безопасности, а в последнее время, что вызывает много вопросов, и дети", - пишет The Independent. "Это не случайно, говорит Лев Гудков, директор Левада-центра, самой уважаемой российской организации по социологическим исследованиям. По его словам, милитаризация - лучший шанс для Кремля сформировать столь желанный национальный консенсус. "Другого механизма нет. Им нужна идея внешнего врага, чтобы россияне могли принять все жертвы, которые навязываются им в настоящее время". "По словам Григория Юдина, профессора Высшей школы экономики России, Кремль присвоил очевидный ресурс: единственный "неоспоримый национальный праздник", кроме Нового года. "Вполне естественно, что он попытается направить коллективные эмоции на поддержку своего милитаризма", - сказал он. Но, добавил он, милитаризация последнего времени также спровоцировала "противоречивый момент и раскол не столько в обществе, сколько в самих людях". Согласно последним исследованиям Левада-центра, менее 30% россиян высказываются в поддержку военного парада. Напротив, более половины говорят, что этот день должен быть посвящен более качественной заботе о ветеранах, отмечается в публикации. "Социолог Гудков, исследования которого, как всем хорошо известно, ввели понятие Homo Soveticus, советского человека, развившего двойное мышление как способ справиться с ужасами сталинских репрессий, сказал, что подобный же механизм снова запущен в случае с Homo Putinus", - пишет издание. "Это не столько шизофрения, сколько разные уровни личности, - сказал он. - С одной стороны, современный российский человек испытывает гордость; с другой, он отшатывается от фальши всего этого". "Он рад принять коллективную риторику, но также старается держаться на расстоянии от правительства", - указывает он. Источник: Independent