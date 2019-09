10 сентября 2019 г. Энтони Кутбертсон | The Independent Интерфейс "мозг-компьютер" сделает людей телепатами, утверждают ученые "Нейронные интерфейсы, связывающие человеческий мозг с компьютерами с помощью искусственного интеллекта, позволят людям читать мысли других людей, утверждают ведущие ученые. В новом докладе британского Королевского общества излагаются преимущества такой технологии, но при этом ученые предупреждают, что возможны серьезные риски, если она попадет не в те руки", - передает The Independent. "Интерфейсы "мозг-компьютер" уже разрабатываются Facebook и компанией Neuralink Илона Маска, и, согласно докладу, к 2040 году нейронные интерфейсы станут "общепризнанным вариантом" эффективного лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, - пишет The Independent. - Ожидается, что за этим последуют более футуристические изобретения, такие как мозговые имплантаты, которые позволят людям фактически ощущать вкус, запах и видеть без реального физического переживания ощущения. В докладе также подробно рассказывается, как такое оборудование может улучшить память людей, улучшить их зрение и даже позволить передавать мысли от одного человека другому. Люди могут в некоторой степени стать телепатами, способными общаться не только без говорения вслух, но и вообще без слов - благодаря доступу к мыслям друг друга на концептуальном уровне (...)". "От мозга к мозгу могут передаваться не только мысли, но и чувственные переживания. Тот, кто находится в отпуске, сможет передать "нейронную открытку", отражающую то, что он видит, слышит или пробует на вкус, отправив ее в мозг своего друга, который остался дома", - говорится в статье. "В докладе содержится призыв к правительству начать национальное исследование в этой открывающейся области, чтобы задать направление развитию технологии, - отмечается в публикации. - Ученые излагают этические проблемы этой технологии, такие как защита конфиденциальности и предотвращение ее использования в качестве инструмента для наблюдения. Также поднимается вопрос о том, как такие технологии влияют на то, что значит быть человеком. Если имплантируемые чипы берут на себя управление определенными процессами принятия решений, останется ли этот человек по-прежнему самим собой или он теперь будет частично машиной?" (...) Ранее в этом году Neuralink (...) представил имплантируемые "нити", которые напрямую связывают человеческий мозг с компьютером. Их цель - помочь парализованным людям контролировать компьютер, чтобы улучшить навыки общения, но генеральный директор Neuralink Илон Маск заявил, что технология "в конечном итоге достигнет своего рода симбиоза с искусственным интеллектом", - напоминает газета. Маск неоднократно предупреждал об опасностях передового искусственного интеллекта, утверждая, что в будущем люди могут настолько отстать от машин, что в конечном итоге они будут смотреть на людей так же, как люди в настоящее время смотрят на домашних животных. "Мне не по душе идея стать домашней кошкой. Так как же решить эту проблему? - задался он вопросом во время технологической конференции в 2016 году. - Я считаю, что лучшим решением будет добавить себе уровень сознания ИИ". По его словам, ключом к достижению такого паритета с продвинутым ИИ является своего рода "нейронное кружево", которое разрабатывается в Neuralink. Его компания планирует начать клинические испытания технологии в следующем году. "Facebook называет эту новую эру киборгов "следующей большой волной в ориентированных на человека информационных технологиях" и работает над гарнитурой, которая, возможно, является первым шагом к телепатическому общению. В июле технологический гигант опубликовал в Nature Communications статью с описанием гарнитуры, которая может передавать мысли человека непосредственно на экран компьютера. На данный момент аппарат может расшифровать только небольшую подборку слов, но фирма надеется, что однажды она будет работать легко расшифровать мысли. (...)", - говорится в статье. Источник: The Independent



