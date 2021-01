11 января 2021 г. Фиона Гамильтон | The Times Глава Минобороны Великобритании предупреждает, что онлайн-атаки могут привести к настоящей войне "Тайная война со стороны России и Китая, включающая киберхакинг и дезинформацию, чревата "неконтролируемым состоянием тотальной войны, предупредил глава вооруженных сил Великобритании", - передает The Times. "Генерал сэр Ник Картер, начальник штаба обороны Великобритании, заявил, что тайная деятельность враждебных государств не достигла порога войны, но может быстро "поджечь фитиль", если возникнет недопонимание или эскалация", - говорится в статье. "Конечно же, если вы оглянетесь на историю, то увидите, что именно эти моменты просчета часто приближают то, что в конечном итоге становится неконтролируемым состоянием войны. И это то, за чем нам действительно, действительно нужно следить", - указал он. В новом подкасте Into The Gray Zone на Sky News генерал Картер и другие фигуры вооруженных сил и сферы безопасности Соединенного Королевства озвучивают тревогу по поводу риска того, что вмешательство враждебных государств приведет к конфликту, передает The Times. (...) "Напряженность в отношениях между Россией и Великобританией обострилась после того, как Кремль обвинили в попытке убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического вещества в Солсбери в 2018 году. В июле Национальный центр кибербезопасности обвинил Россию в использовании киберпреступников для попыток взлома британских вакцинных исследований, - напоминает газета. - Однако высокопоставленные сотрудники разведки, в том числе Кен МакКаллум, глава MI5, предупредили, что Китай представляет собой более серьезную долгосрочную угрозу. Они говорят, что он вовлечен в попытки украсть британскую интеллектуальную собственность и атаковать технологии и инфраструктуру". "(...) Генерал Картер описывает риск, который может возникнуть, если не противодействовать зачастую невидимой угрозе. "Итак, с одной стороны, мы можем однажды проснуться и обнаружить, что находимся в полицейском государстве, и мы лишены всех своих свобод. (...) С другой стороны, наши противники могут найти способ разрушить нашу демократию изнутри. И наша свобода, наш образ жизни и все, что мы поддерживаем, будут подорваны. А мы этого и не заметим". (...) "В более позднем эпизоде подкаста Лорд Седвилл, который до сентября был советником по национальной безопасности Великобритании, предупреждает о том, что будет стоять на кону, если демократии не проснутся. "Опасность в том, что к тому времени, когда мы заметим, что ущерб уже нанесен, устранять его будет уже слишком поздно. Это особенно тревожный характер серой зоны. Это не обусловлено событиями ... Вы не понимаете, что [институты и демократическая система] были подорваны, пока этого уже не произошло, потому что это совокупность мелких действий, а не конкретный набор событий", - заявил он. Источник: The Times