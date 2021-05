11 мая 2021 г. Марк Беннеттс | The Times Рекордное количество россиян используют микрокредиты, чтобы справиться с бедностью "Россияне взяли рекордное количество микрокредитов на фоне падения реальных доходов и широко распространенной бедности, которая спровоцировала снижение популярности правящей партии президента Путина в преддверии парламентских выборов", - передает The Times>, сообщая со ссылкой на российские госСМИ, что в марте микрофинансовые компании выдали 2,3 млн кредитов на общую сумму 31 млрд рублей (298 млн фунтов стерлингов), а средний размер кредита составил 13 тыс. рублей (125 фунтов стерлингов). "Согласно официальной статистике, более 13 млн россиян - 9% населения - живут за чертой бедности, определяемой как доход около 100 фунтов стерлингов в месяц. Реальные доходы населения сократились на 10% с момента введения западных экономических санкций, вызванных аннексией Россией Крыма у Украины в 2014 году. По словам экономистов, решение Путина модернизировать российскую армию также означало, что количество денег на социальные расходы уменьшилось", - говорится в статье. "Российские коллекторы печально известны применением насилия, чтобы заставить должников выплатить кредиты - в некоторых случаях бросая зажигательные бомбы в дома людей, если те не могут произвести выплаты. Бывшую жену Путина Людмилу Шкребневу связали два года назад с микрофинансовой компанией CarMoney, которая принимает автомобили в качестве обеспечения по кредитам. Критики обвинили ее в том, что она зарабатывает деньги "тонущих к долгах" людях", - пишет издание. "Согласно опросам общественного мнения, только каждый четвертый россиянин намерен голосовать на парламентских выборах за правящую партию "Единая Россия". (...) Хотя Россия входит в тройку крупнейших в мире производителей нефти и газа, среднемесячная заработная плата в стране составляет всего 51 тыс. рублей (489 фунтов стерлингов). Среднемесячная пенсия составляет 15 тыс. рублей (143 фунта стерлингов). Четверо из пяти россиян, согласно опросу, на который ссылались государственные СМИ в октябре, сообщают, что оказывают финансовую поддержку своим родственникам-пенсионерам, помогая им покупать еду, лекарства и другие предметы первой необходимости", - говорится в статье. "Кремль недавно объявил о предвыборной выплате денег, включая единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей (95 фунтов стерлингов) на ребенка семьям с детьми- школьниками. Аналитики указывают, что выплаты почти ничего не сделают для улучшения общего уровня жизни, в то время как критики заявили, что они являются отчаянной попыткой подкупить избирателей перед выборами", - пишет The Times. "Хотя сторонникам заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального запрещают баллотироваться в парламент, он продвигает тактическое голосование, чтобы навредить партии Путина на избирательных участках. Подобная тактика также может побудить лояльных Кремлю электоральных чиновников к вопиющей фальсификации результатов голосования, что может вызвать протесты", - предполагает газета. (...) "Многие из 33 тыс. оставшихся в живых ветеранов Второй мировой войны в России живут в домах без элементарных коммунальных удобств, - пишет The Times. - Их зачастую мрачная жизнь освещается на благотворительном сайте "Мечта ветерана", где люди могут жертвовать деньги, чтобы помочь им. 86-летняя Елена Васильева из Якутии на северо-востоке Сибири рассказала, что ее мечта - "жить в доме с центральным отоплением, где внутри есть возможность ходить в туалет и принимать душ". Другие обращаются за помощью в установке в домах водопровода или газа. (...) Источник: The Times