12 августа 2021 г. Никола Вулкок | The Times Результаты экзаменов заставляют предположить, что девочки просто умнее мальчиков, утверждает британский эксперт "После многих лет попыток объяснить сравнительные женские академические успехи, один из ведущих британских экспертов в области образования пришел к выводу, что девочки просто умнее мальчиков", - передает The Times. "30% экзаменов девочек, сдавших экзамены GCSE (General Certificate of Secondary Education - cертификат об общем и среднем Образовании - Прим.ред.) в прошлом году, получили как минимум оценку 7, близкую к пятерке, по сравнению с 24% среди мальчиков", - сообщает газета. (...) "Поразительно, насколько хороша успеваемость девочек, и насколько хорошо они успевают с момента старта GCSE в 1988 году", - написал в своем докладе профессор Алан Смитерс, директор Центра исследований в области образования и занятости при Букингемском университете. "Они шли и идут впереди в целом и по большинству предметов со значительным отрывом. Это лишь один из аспектов доминирования женщин в образовании", - указал он. (...) "Когда выяснилось, что девочки лучше справляются с отборочными тестами 11+, так что большее их количество должно было приниматься в среднюю школу, это объяснили тем, что они быстрее взрослеют. Поскольку немногие продолжали обучение после 15 или 16 лет, предполагалось, что они рано достигали пика". "По его словам, когда девочки показали лучшие результаты в GCSE, это связали с модульной структурой курса обучения, которая благоприятствовала их сознательному подходу. Когда экзамены GCSE реформировали, (...) лидерство девочек снизилось лишь незначительно", - говорится в статье. "Тогда (...) было высказано предположение, что это потому, что учителя отдают им предпочтение. Благодаря своей превосходной успеваемости в школе девочки с большей вероятностью поступят в университет. В 1980 году мальчики численно превосходили их 3:2, но спустя 40 лет наблюдается полная противоположность". "Почему же тогда так трудно признать, что женщины умнее?" - задается вопросом Смитерс. "По словам Смитерса, это может быть связано с тем, что исторически девочки имели тенденцию "растворяться" во взрослой жизни, возможно, из-за "сценария, который писало для них общество". Он говорит, что "в среднем, вполне возможно, что женщины добиваются большего успеха, но на вершине оказывается больше мужчин". Источник: The Times