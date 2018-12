12 декабря 2018 г. Том Уиппл | The Times В "Играх престолов" приз - выживание "Ночь, как хорошо известно героям "Игры престолов", темна и полна ужасов. Однако как много ужасов в фильме на самом деле - подсчитано только сейчас, в первом эпидемиологическом исследовании уровня смертности в Вестеросе", - пишет The Times. "Для персонажей, входящих в 8 сезон ставшего хитом сериала, открытия ученых неутешительны. Если верить исследованию, которое публикует журнал Injury Epidemiology, риск смертности для среднестатистического жителя Семи королевств в течение первых семи сезонов составляет 56%, что означает, что каждый новый сезон подобен русской рулетке". "Следует беспокоиться даже тем персонажам, которые только-только появляются в фильме. Среднее время жизни после появления на экране в первый раз - менее 29 часов, но самым неудачливым не удается протянуть и 11 секунд. Вероятность смерти в первый час составляет 14%", - пишет издание. В рамках своего исследования два ученых из Университета Маккуори в Австралии отсмотрели все 67 серий сериала, сообщается в публикации. Они брали в расчет только 330 основных героев - тех, у кого роли со словами, кто жизненно важен для сюжета и кто уже не был мертв к моменту появления на экране. Из 186 смертей, зафиксированных в славящемся жестокостью сериале, 63 % произошли во время нападений, 25% - во время войны и 5% были законными казнями. "По заявлению исследователей, в итоге Вестерос должен реализовать некоторые из многих доказавших свою эффективность стратегий сокращения насилия, и большая их часть возможна даже в магической среде, где есть драконы", - отмечает издание. "Можно утверждать, что в мире "Игр престолов" имеется огромный потенциал для предотвращения насилия", - пишут они. Среди озвученных ими предложений - введение демократии, улучшение "созданной среды" , расширение торговли и инвестиции в общественные институты. Источник: The Times