13 августа 2021 г. Оливер Муди, Лариса Браун, Фиона Гамильтон и Марк Беннеттс | The Times Подозреваемый в шпионаже сотрудник британского посольства - бывший летчик британских ВВС, имевший множество российских вещей "Охранник британского посольства, подозреваемый в продаже информации Москве - бывший летчик ВВС Великобритании, у которого в квартире хранились два российских флага и множество памятных вещей времен Советского Союза", - передает The Times. (...) "В квартире Смита в Потсдаме обнаружены два российских флага и множество книг по военной истории, некоторые из которых написаны кириллицей. Заглянув в окно квартиры, в которой он жил много лет, The Times смогла разглядеть письма из Днепропетровской области Украины. Другие книги включали роман Джона ле Карре. Также были атлас, энциклопедия о России, биографии российских военных и биография нациста Рейнхарда Гейдриха. Также рядом с коллекцией плюшевых мишек были видны, по крайней мере, три советских военных головных убора, с серпом и молотом и красной звездой. Один из военных головных уборов был надет на голову игрушечной собачки. В русскоязычные книги входят работы по психологии, в том числе две книги Зигмунда Фрейда, а также книга психиатра Эрика Берна. (...) "У него хранилась эмблема "Беркута", украинской спецслужбы, расформированной в 2014 году. Сотрудники "Беркута" были печально известны тем, что пытали протестующих. (...) Также у него также были знаки различия Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов России", - говорится в статье. "Сосед, попросивший не называть его имени, сказал, что Смит переехал сюда 3-4 года назад. По сообщениям, он лысый и коренастый, ездит на Ford Fiesta. Арендная плата за однокомнатную квартиру на первом этаже составляет около 830 евро в месяц. Смит проживал там с женщиной, но в последнее время ее не видели. Источники сообщили, что полиция пыталась определить, придерживается ли он крайне правых взглядов", - сообщает газета. "Его обширный интерес к России вызывает вопросы о проверке его личности в посольстве, учитывая, что Смит выполнял функции поддержания безопасности в то время, когда отношения между двумя странами напряженные. Бывший дипломат сообщил The Times, что сотрудники службы безопасности обычно нанимаются на месте и часто являются бывшими военными, работавшими на базах в Германии. Дипломат сказал, что они проходят базовую проверку биографических данных, но расширенная проверка не требуется, поскольку у них нет доступа к секретным материалам", - передает издание. "Сотрудник службы безопасности звучит как очень высокая должность, но на практике... это люди, которые сидят у стойки регистрации и общаются с посетителями. У них нет никакой роли в обеспечении безопасности, кроме проверки всех людей, которые входят. Они никоим образом не являются частью управления. Они не играют никакой роли в кадровой безопасности, - пояснил он. - Сотрудник службы безопасности не будет иметь доступа к секретной информации, каким-либо личным документам или чему-то в этом роде. Это не значит, что они не могли подобрать фрагменты и обрывки, которые были бы интересны для СВР". "По его словам, ФСБ и СВР, российские разведывательные службы, "унаследовали старый советский энтузиазм в отношении секретной разведки". "Они склонны думать, что, если некоторая информация была получена тайным путем, она должна иметь большую ценность, чем то, что вы можете найти, загуглив это", - добавил он. "Их могут интересовать телефоны посольств. По всей видимости, они могут быть заинтересованы в такой личной информации, которую может получить охранник - слухах или тому подобном", - сообщил источник. Источник: The Times