13 августа 2021 г. Софи Фримен | The Times Почему мужчину с большим числом друзей-женщин считают менее привлекательным "Холостяк, у которого много друзей женского пола, может считать, что он подает правильные знаки потенциальной партнерше, но, как показало исследование, он ошибается, - передает The Times. - Мужчины, которые в основном бывают в компании женщин, рассматриваются как менее привлекательные, чем те, кто этого не делает, установили психологи". "Исследователи показывали женщинам фотографии мужчин и попросили их оценить их привлекательность как потенциального партнера. В некоторых случаях женщинам также сообщали, сколько друзей женского пола у мужчин на Facebook. Привлекательность мужчин, у которых было больше всего друзей-женщин, оценивалась примерно на 40% ниже, чем привлекательность мужчин, о дружеских предпочтениях которых ничего не сообщалось, выяснили исследователи из Университета Монаша в Австралии". "Доктор Райан Андерсон, ведущий автор, считает, что причина, по которой женщины могут находить таких мужчин менее привлекательными, может быть связана с идеей, что у мужчин будет "много вариантов", из которых выбирать, и поэтому им будет трудно добиться их в качестве партнера. Андерсон, исследование которого было опубликовано в журнале Evolutionary Psychological Science, заявил, что также может складываться впечатление, что таким мужчинам не достает скромности. "Если кто-то говорит, что у него много друзей-женщин, это может показаться хвастливым", - добавил он. По его словам, их также могут считать преувеличивающими положение вещей, что может вызывать "подозрение и/или недоверие", - говорится в статье. "В тех случаях, когда у женщин не было информации о дружеских предпочтениях мужчин, этот негативный аспект не включался, что приводило к более высокой оценке мужчин". "Исследование также показало, что женщины с большим количеством друзей-мужчин оказывались менее привлекательными для мужчин, но в гораздо меньшей степени: их оценивали всего на 10% процентов менее привлекательными", - подчеркивается в статье. "В рамках исследования 225 гетеросексуальным мужчинам и женщинам показывали по 4 фотографии представителей противоположного пола (...). Участникам говорили, что человек на фотографии не состоит в браке, и у него 300 друзей на Facebook. Некоторым участникам также говорили, сколько из этих 300 друзей - это лица противоположного пола. Затем их попросили оценить привлекательность каждого человека по шкале от 1 до 7 (...). Наименее привлекательными оказались мужчины и женщины, у которых 90% друзей были противоположного пола", - передает издание. "Однако исследователи обнаружили, что, помимо того, что слишком большое количество друзей противоположного пола является отталкивающим фактором, существует опасность, что их слишком мало. Мужчины, у которых было меньше всего друзей-женщин, оценивались на 10%, менее привлекательными, чем мужчины, о дружбе которых не сообщалось. Между тем, женщины, у которых было меньше всего друзей-мужчин, были оценены на 7% менее привлекательными", - говорится в публикации. (...) Источник: The Times