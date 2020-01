13 января 2020 г. Бен Эллери | The Times Российского магната связывают с канадским особняком Гарри и Меган стоимостью 10, 5 млн фунтов "Королевская семья отказалась назвать человека, который одолжил Гарри и Меган их канадский особняк на фоне спекуляций о том, он может принадлежать противоречивому российскому предпринимателю в области технологий", - передает The Times. "Решение герцога и герцогини Сассексских о переезде в Северную Америку было принято после более двух недель, проведенных в канун Рождества и Нового года в Mille Fleurs, доме у моря на острове Ванкувер стоимостью 10,5 млн фунтов стерлингов. Личность владельцев недвижимости в этом эксклюзивном районе сохраняется в тайне благодаря сложному соглашению, которое вскоре будет объявлено вне закона, поскольку оно может быть использовано людьми, пытающимися отмывать деньги. Все 27 объектов в этом комплексе находятся в собственности клуба Towner Bay Country Club, и покупатели не покупают дома напрямую, а платят за доли в клубе", - повествует газета. "(...) Соседи и бывший коллега агента по недвижимости, который продал особняк в 2014 году, утверждают, что его владельцем является российский бизнесмен, возможно, миллиардер. Некоторые источники предположили, что владельцем может быть 58-летний Юрий Мильнер, российско-израильский физик, ставший инвестором в области технологий, состояние которого, как считается, составляет более 3 млрд долларов и который, насколько известно, жил в этом доме несколько лет назад. Однако Мильнер и близкие к нему источники отрицают, что он является его владельцем", - говорится в статье. "Гарри и Меган, по-видимому, были представлены владельцу музыкальным продюсером Дэвидом Фостером. Его жена, певица Кэтрин Макфи, была школьной подругой герцогини. (...) "Нет никаких предположений, что владелец Mille Fleurs вовлечен в отмывание денег. Это один из сотен домов в регионе, которые будут вынуждены в этом году раскрыть имена своих настоящих владельцев. Они будут названы в открытом доступном для поиска реестре в соответствии с новым законом Британской Колумбии, Законом о прозрачности собственников земли", - отмечается в статье. "Около пяти или шести лет назад я помог своему другу Юрию на короткое время арендовать дом, - пояснил Фостер. - Я не знаю, была ли аренда на неделю, на месяц или на какой-то другой срок. Владелец не Юрий, но это мой знакомый. Я не могу раскрыть его имя". "(...) В просочившихся в прессу "Панамских документах" раскрывалось, что Мильнер приобрел процент технологических компаний, используя деньги российского правительства. Его компания DST Global заявила, что "нет ничего необычного в том, что международная инвестиционная компания принимает инвестиции от международных инвесторов". Источник: The Times