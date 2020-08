14 августа 2020 г. Шон О'Нилл | The Times Аркадий Ротенберг: друг Путина возвращается в лондонский бракоразводный суд "Один из ближайших друзей Владимира Путина вернулся в британские суды, чтобы продолжить свою шестилетнюю бракоразводную битву с бывшей супругой", - передает The Times. "Аркадий Ротенберг, который в подростковом возрасте был спарринг-партнером российского лидера по дзюдо, а сейчас является промышленником-миллиардером, ведет спор со своей бывшей женой Натальей. 68-летнему Ротенбергу запрещен въезд в Великобританию в соответствии с международными санкциями, введенными после вторжения в Крым, но ему разрешено давать указания юристам Сити для участия в судебном процессе", - говорится в статье. "На виртуальном слушании дела в суде по семейным делам на этой неделе судья Мур заслушал представления адвокатов обеих сторон о последних разногласиях. Судья указал, что можно сообщить, что слушание состоялось и что судебный процесс, начатый в 2014 году, продолжается. Однако он постановил, что никакие подробности спора не могут быть раскрыты", - сообщает издание. "До вмешательства The Times пара, проживавшая в браке с 2005 по 2013 год и имевшая собственность в Лондоне и Суррее, получила разрешение на анонимность, чтобы их имена не разглашались. Они утверждали, что их "достаток и статус" создают угрозу для безопасности, однако 39-летняя Ротенберг обнародовала свою роскошную социальную жизнь и посещение мероприятий в Лондоне в своих аккаунтах в соцсетях", - указывает The Times. "The Times настаивала, что это является делом затрагивающим общественные интересы, что один из ближайших союзников Путина, состояние которого, по оценке Forbes, составляет 2,2 млрд фунтов стерлингов, решает свои вопросы в британских судах. В 2018 году дело было передано в Верховный суд, который вынес решение в пользу The Times", - поясняет газета. Источник: The Times