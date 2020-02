Американские дети используют слова Трампа, чтобы запугивать одноклассников

"Газета The Washington Post проанализировала статьи, публиковавшиеся на протяжении всего президентства Дональда Трампа, в которых упоминаются случаи издевательств над одноклассниками в начальной, средней или старшей школе, и обнаружила, что учащиеся используют подстрекательские высказывания президента, которые часто называют расистскими или ксенофобскими", - передает The Independent.

"Газета проанализировала 28 тыс. статей, начиная с начала 2016 года, (...) и обнаружила, что высказывания Трампа, лозунги с его предвыборных митингов и даже его фамилия использовались учащимися и сотрудниками учебных заведений в более чем 300 зарегистрированных случаях нападок на других людей, - говорится в статье. - Из этих инцидентов в 75% случаев подстрекательские высказывания, связанные с Трампом, были направлены на латиноамериканских, мусульманских или чернокожих студентов".

Газета описывает один из инцидентов, когда один из учащихся средней школы Камьякин в Кенневике, штат Вашингтон, отказался сидеть на занятии рядом с Сьело Кастор, мексикано-американской ученицей, после того, как она выразила свое неодобрение президента - и подверглась издевательствам одноклассников. После этого на футбольном матче учащиеся развернули флаг с надписью "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой" - лозунг, использовавшийся Дональдом Трампом в его предвыборной кампании 2016 года - Прим. ред.) и скандировали "Build The Wall" ("Постройте Стену" - имеется в виду "стена" вдоль мексикано-американской границы - Прим. ред.). В знак протеста против расового отношения, демонстрируемого одноклассниками, студенты-латиноамериканцы покинули мероприятие. Проходя мимо одного из учащихся, Кастор услышала: " Look, it's one of those f***ing Mexicans." ("Смотри, это одна из этих ... мексиканцев").

"Еще один инцидент с издевательствами произошел в июне 2019 года в Нью-Джерси, когда 13-летний мальчик сказал своему мексикано-американскому однокласснику 12-ти лет, что "все мексиканцы должны вернуться за стену". На следующий день мать одноклассника подошла к хулигану по поводу его комментария, но ребенок избил ее до потери сознания", - передает газета.

"The Washington Post - не единственное издание, которое изучило, как повлияла риторика Трампа на ситуацию в школах. Ранее Buzzfeed News проанализировал влияние слов Трампа на издевательства и обнаружил 50 инцидентов в 26 штатах, в которых студенты использовали популярные фразы, увязываемые с президентом", - сообщается в статье. Так, один инцидент произошел в средней школе в Шакопи, штат Миннесота, где мальчики в футболках с изображением Дональда Трампа окружили чернокожую девочку-подростка и спели "The Star-Spangled Banner" (Гимн США, "Знамя, усыпанное звездами"). Но вместо правильных слов они заменили последнюю фразу "home of the brave" (дом храбрецов) на слова "home of the slaves" (дом рабов).

"В школьном автобусе в Сан-Антонио, штат Техас, белокожий восьмиклассник заявил однокласснику-филиппинцу: "Тебя депортируют". Другой белокожий восьмиклассник сказал своему чернокожему однокласснику в Брея, штат Калифорния: "Теперь, когда Трамп победил, вам придется вернуться в Африку, откуда вы родом".

"Утверждения, что Трамп может влиять на поведение, связанное с травлей, а также с расистской или ксенофобской риторикой между одноклассниками, появились на фоне того, как первая леди Меланья Трамп сделала "анти-буллинг" над одной из своих инициатив в Белом доме, - напоминает The Independent. - В мае 2018 года первая леди запустила кампанию "Будь лучшим", которая имеет широкий охват, но включает цели борьбы с издевательствами и киберзапугиваниями. (...)"