16 декабря 2019 г. Марк Бридж | The Times Эй, Сири, это наши сексуальные секреты "Работники, прослушивающие разговоры людей с их цифровыми помощниками, такими как Alexa и Siri, называют свою работу изнурительной, щекотливой и "абсолютно уморительной". Интервью с подрядчиками, нанятыми для улучшения технологии автоматизированной речи путем расшифровки комментариев пользователей, утверждают, что эти расшифровки вскрывают детали сексуальной жизни пользователей или ее отсутствия", - передает The Times. "Amazon и Apple настаивают на том, что их цифровые помощники, которыми пользуются сотни миллионов людей, уважают конфиденциальность пользователей и записывают фрагменты аудио только после того, как люди произносят ключевое слово - например, "Alexa" или "Hey Siri" ("Эй, Сири"). Между тем, в этом году разоблачители раскрыли, что работники могут прослушивать эти записи, включая те, что были сделаны по ошибке без произнесения ключевого слова", - говорится в статье. "По данным Bloomberg Businessweek, один из подрядчиков, расшифровывающих аудиозаписи для Amazon с целью улучшения функций Alexa, рассказывает, что эта работа включала в себя прослушивание одиноких людей, которые "флиртовали" со своим цифровым помощником и поверяли ему секреты, в том числе сексуальную фантазию об изнасиловании. По ее словам, она, нанятая для проекта по улучшению "распознавания речи", была шокирована, когда узнала, что слушает обычных клиентов Amazon, а не образцы речи добровольцев, услуги которых были оплачены", - отмечается в статье. "Другие подрядчики припоминают, что слышали, как дети озвучивают свой домашний адрес и номер телефона, как мужчина пытается заказать секс-игрушки и как один из гостей на праздничном ужине вслух гадает, подслушивает ли их Amazon", - сообщается в статье. "Между тем, подрядчики, нанятые Apple для улучшения Siri, сравнивают свою роль с чем-то, напоминающим роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984". Они вспоминают, что должны были расшифровывать 1300 отрывков в день, каждый из которых мог быть одним предложением или целиковым продолжительным разговором. Один из бывших подрядчиков, не испытывающий угрызений совести в связи со своей работой, говорит, что прослушивание пользователей было "абсолютно уморительным". Другой подрядчик, которого попросили рассказать о самом вопиющем аудиоклипе, с которым ему пришлось встретиться, сказал, что это был клип, который напоминал сцену из эротического романа и фильма "Пятьдесят оттенков серого". "Клиенты Amazon могут зайти в раздел "Конфиденциальность Alexa" в настройках своего аккаунта, чтобы отказаться от опции использования голосовых записей для разработки новых функций", - напоминает The Times. (...) Источник: The Times