16 января 2020 г. Обзор прессы | The Times Подкаст и плейлисты для собак, которые помогают им расслабиться, пока хозяева на работе "Что делают собаки, когда их хозяев нет дома? Слушают подкасты - по крайней мере, именно так и будет, если затея Spotify увенчается успехом. Крупнейший в мире интернет-сервис стримингового аудио запустил пятичасовой аудио-подкаст, который должен составить компанию собачкам, когда они остаются дома одни", - передает The Times. Подкаст под названием My Dog's Favourite Podcast ("Любимый подкаст моей собаки") включает послания эмоциональной поддержки и подбадривания, записанные двумя ведущими британскими актерами - Джессикой Рэйн из сериала Call the Midwife ("Вызовите акушерку") и Ральфом Айнесоном, более всего известным по роли Финчи из сериала "Офис", говорится в статье. "Если бы я только мог, я остался бы дома и гладил тебя целый день, - вещает 50-летний Айнесон. - Я так счастлив, когда день начинается с того, что я вижу твою счастливую мордочку". "Слова собачьей похвалы, которые записала 38-летняя Рэйн, ласкают слух еще больше. "Ты такой верный и такой бдительный, и я так это ценю, - говорит она, обращаясь к собакам. - Просто не раскисай сегодня. Это твой шанс хорошо провести честно заработанное свободное время". "Остальная часть подкаста сочетает в себе расслабляющие звуки окружающего мира, такие как шум ветра в листве деревьев, и релаксирующую оригинальную музыка признанного композитора-минималиста Дэниела Найта, - сообщает The Times. - По заявлению Spotify, этот подкаст (...) был создан в сотрудничестве с экспертами по поведению животных и нацелен на то, чтобы обеспечивать комфорт и облегчать стресс для собак в то время, когда их владельцы на работе". "Сервис также запускает функцию Pet Playlists (плейлисты для домашних животных), которая генерирует список треков на основе музыкальных предпочтений пользователя и характера его животного. Например, пользователям, которые утверждают, что их кошка стеснительная, будут предложены другие композиции по сравнению с теми, кто говорит, что их питомец энергичен", - сообщается в публикации. "Нил Эванс, эксперт по психологии домашних животных в университете Глазго, который помог разрабатывать подкаст, считает, что он должен помочь собакам расслабиться. "Когда собак окружает надлежащий аудио-фон, они могут меньше лаять, лежать спокойно и больше спать, а их тело находится в более расслабленном физиологическом состоянии", - отмечает профессор Эванс. The Times указывает, что "в течение последних двух лет британская радиостанция Classic FM транслировала специальные передачи Bonfire Night с музыкой, подобранной для успокоения нервов домашних животных, взволнованных звуком фейерверков". Между тем, обозреватель The Washington Post Кэти Меттлер, "хозяйка большого пушистого черного кота по кличке Танк, который мурлычет, как дизельный двигатель, пускает слюни, как собака, и ненавидит, когда другие пребывают в покое", протестировала опцию Pet Playlists, которая позволяет создавать плейлисты, "удовлетворяющие ваши потребности и потребности вашего питомца, будь ваш питомец собакой, кошкой, птичкой, хомяком или игуаной. (...) Пятиступенчатый процесс требует, чтобы владелец животного назвал его породу, а затем выбрал, является ли оно расслабленным или энергичным, застенчивым или дружелюбным, апатичным или любопытным. (...) На последнем этапе предлагается сообщить Spotify кличку питомца и загрузить любимую фотографию его мордашки. Затем алгоритм стримингового сайта "синхронизирует ваши вкусы" и выдает персонализированный плейлист". Плейлист для Танка, сообщается в статье, включал в себя композицию Velvet Kitty Cat ("Бархатная кошечка") в исполнении Принса, саундтрек к мультфильму "Моана" и композицию канадской исполнительницы Роуз Казинс под названием The Benefits of Being Alone ("Преимущества одиночества"). "(...) Разрабатывая алгоритм Pet Playlists, Spotify консультировался с музыковедом Дэвидом Тейи, виолончелистом Национального симфонического оркестра, который стал пионером создания "видоспецифической" музыки и записал два альбома музыки для кошек - Music for Cats. Опыт Тейи позволил сделать выводы, например, о том, что собаки не любят мелодии с низким регистром, потому что они могут чувствовать угрозу. По данным Spotify, домашние животные предпочитают классику и мягкий рок", - говорится в публикации. "Опрос 5 тыс. любителей животных из США, Великобритании, Австралии, Испании и Италии показал, что 71% владельцев включают музыку для своих питомцев, а 70 % оценивают эмоциональное состояние своих питомцев каждый день. 69% владельцев домашних животных поют своим животным, а 57% с ними танцуют. И более половины опрошенных владельцев домашних животных заявили, что скорее выберут своего питомца, а не партнера-человека, если будут вынуждены сделать выбор", - передает The Washington Post. Издание напоминает, что "инициатива Spotify является лишь одной из многих опций, которые технические компании и другие инстанции предлагают владельцам домашних животных, надеющимся помочь своим животным стать счастливее": существуют Canine Lullabies , "собачьи колыбельные", передачи ведущей кабельной сети, созданные специально для собак, где показывают щенков в эстетически красивых пейзажах, или для кошек, где показывают рыбок, плавающих в аквариуме. "Spotify признает, что музыка для домашних животных "не является точной наукой", но говорит, что цель Pet Playlists - подчеркнуть "истинную связь", которая, как чувствуют владельцы домашних животных, существует между их "любимыми животными и музыкой". Автор публикации просто надеется, что плейлист, созданный для Танка, послужит для успокоением, которое помешает ему писать в цветочные горшки". Источник: The Times