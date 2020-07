16 июля 2020 г. Джоанна Уайтхед | The Independent Россияне используют туристическую лазейку для отдыха на средиземноморских пляжах "Россияне, отчаянно жаждущие летнего отдыха, используют лазейку, которая позволяет им обойти ограничения, связанные с закрытием страны, и выезжать на средиземноморские пляжи за границей. Сообщается, что туристы, мечтающие понежиться на солнце, пользуются проницаемой границей между Россией и Белоруссией (...)", - пишет The Independent со ссылкой на Bloomberg. "Россияне совершают 7-часовой переезд в Минск, столицу Белоруссии, с минимальными проверками. По прибытии они используют более мягкие ограничения, связанные с коронавирусом, и свободно выезжают в другие страны на Средиземное море", - поясняет издание. "Белоруссия, не имеющая выхода к морю, не вводила никаких ограничений в связи с Covid-19, и в марте президент страны Александр Лукашенко заявил: "Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу". (...) "С начала карантина Минск стал Касабланкой, главным перекрестком для россиян, которые хотят покинуть страну", - сказал Максим Валецкий, российский бизнесмен с израильским паспортом и семьей, проживающей в Лондоне. По его словам, он использовал этот обходной маршрут четырежды с тех пор, как Кремль прекратил зарубежные поездки в конце марта. "Внутренние поездки по всей России разрешены, - констатируется в статье. - Но хотя жителям рекомендуют этим летом оставаться дома, многие стремятся уехать подальше, в более развитые туристические места отдыха. "Я хочу поехать в отпуск туда, куда я решу, и, конечно, это будет не Черное море в России, - заметила Елена Венедиктова, 44-летний брокер по недвижимости в Москве, забронировавшая двухнедельный отпуск через Белоруссию в Хургаде, египетском курорте на Красном море, с 1 августа. "Европа, возможно, недоступна, но есть много других морских направлений. Нужно просто приложить немного усилий", - отмечает она. "Россия занимает четвертое место по уровню заболеваемости в мире, несмотря на ослабление ограничений, связанных с коронавирусом, и заявление Владимира Путина, что россияне заставили эпидемию отступить. (...) Главный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева подвергла сомнению национальную статистику, добавив, что в ее больнице и других больницах города Орла свободных мест нет. "Цифры растут. Никакого плато нет", - указала она. "О какой стабилизации, о каком снятии ограничений можно говорить?" Источник: The Independent