16 июля 2021 г. Марк Беннеттс | The Times Для Леонардо ДиКаприо не нашлось роли в борьбе с сибирскими пожарами "Якутия, большой регион в России, отклонила предложение Леонардо Ди Каприо помочь в борьбе с лесными пожарами, уничтожившими огромные участки леса", - передает The Times. "Пожарные самолеты и более 2600 пожарных пытаются сдержать более 300 отдельных очагов на северо-востоке Сибири, при этом горит два с половиной миллиона акров леса. Территория, в три раза превышающая размер Уэльса, уже разрушена, в результате чего Якутск, столица региона, охвачен токсичным смогом, - констатирует газета. - Якутия, также известная как Республика Саха, покрыта вечной мерзлотой, но в последние годы на фоне повышения температуры каждое лето случаются лесные пожары". "Роза Дьячковская, активистка из Якутии, расположенной более чем в 3000 милях к востоку от Москвы, обратилась за помощью к 46-летнему Ди Каприо и его экологической организации. (...) Фонд Леонардо Ди Каприо поддерживает глобальные природоохранные проекты и стремится повысить осведомленность об изменении климата. Актер ответил лично: "Я вас услышал, и я и мое руководство посмотрим, что можно сделать, - написал он. - Затем мы переговорим с властями, чтобы узнать, чем мы можем помочь". "Однако чиновники заявили, что в этом нет необходимости. "Рады, конечно, что [...] мировые звезды обращают [внимание] на ситуации такие. [...] Но ситуация там на контроле", - заявил Сергей Сивцев, заместитель министра экологии Якутии. "Критики утверждают, что власти делают недостаточно для борьбы с пожарами, оставляя их гореть, потому что задействовать пожарных было бы слишком дорого. Недавно была вспышка возмущения, когда в Турцию отправили российский пожарный самолет, чтобы оказать там помощь", -говорится в статье. (...) Источник: The Times