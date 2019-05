16 мая 2019 г. Крис Смит | The Times Рак груди: меньшее количество жира сокращает риск заболеть раком груди на пятую часть, утверждают ученые "Женщины старше 50 лет могут снизить риск смерти от рака молочной железы на одну пятую, если будут съедать меньшие порции мяса и одну дополнительную порцию фруктов и овощей в день - такой вывод содержится в первом исследовании подобного рода, - сообщает британская газета The Times. - Исследование, которое длилось два десятка лет и охватило 49 тыс. женщин, показало, что даже чуть более здоровая диета может существенно снизить риск развития у женщин смертельного рака молочной железы. Женщинам рекомендуется сократить потребление мясных и молочных продуктов или выбирать варианты с более низким содержанием жира после того, как в ходе исследования были обнаружены доказательства, подтверждающие, что такие изменения могут продлить их жизнь". "Рак молочной железы развивается примерно у каждой девятой женщины, с 1990-х годов заболеваемость увеличилась примерно на одну пятую, и, как считается, в это вносит свой вклад ожирение. Более качественное лечение привело к тому, что с 1970-х годов смертность снизилась более чем на треть, но, тем не менее, каждый год от этой болезни умирает 12 тыс. человек. По прогнозам, это число снова возрастет по мере старения населения", - передает издание. "(...) В 1990-х годах в Соединенных Штатах тысячи женщин в возрасте от 50 до 79 лет были случайным образом разделены на тех, кто либо придерживался обычного рациона питания, либо их обучили следовать более здоровой диете с более низким содержанием жиров. В среднем, те, кто придерживался диеты, сократили потребление жиров с 32% своих калорий до 25%, и добавили дополнительную ежедневную порцию фруктов, овощей и цельного зерна. Такого типа питания они придерживались более восьми лет", - говорится в статье. "В течение 20 лет исследования было зафиксировано 3374 случая рака молочной железы, и женщины, находившиеся на диете, имели на 21% меньше рисков умереть от этого заболевания, согласно результатам, представленным на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии (Аско) в Чикаго", - сообщает The Times. "Наше исследование является первым рандомизированным контролируемым исследованием, доказывающим, что более здоровое питание может снизить риск смерти от рака молочной железы, - заявил Роуэн Хлебовски из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, ведущий автор исследования. - Разработанная нами сбалансированная диета - это умеренная диета, и после почти 20 лет наблюдения ее польза для здоровья все еще нарастает". Женщины внесли в свое питание такие изменения, как выбор продуктов с более низким содержанием жира, снижение количества сливочного масла и сыра, отказ от жареной пищи и меньшие порции мяса, сообщил он. "Это изменения, которые могут быть достигнуты многими, потому что они представляют собой умеренность, и это смогли сделать 19 тыс. участников". Остается неясным, что в наибольшей степени способствовало сокращению риска - уменьшение количества жира, увеличение количества овощей или снижение калорийности. "Было доказано, что избыточный вес увеличивает риск, но хотя женщины, соблюдающие диету с низким содержанием жиров, потеряли около 3% своего веса, команда профессора Хлебовского поясняет, что результаты исследования нельзя объяснить потерей веса. Вместо этого он предположил, что здоровое питание сокращает вредное хроническое воспаление", - отмечается в публикации. Источник: The Times