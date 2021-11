16 ноября 2021 г. Уильям Хейг | The Times Если мы споткнемся, Балканы снова взорвутся "Есть два момента относительно моей первой встречи с Владимиром Путиным в Кремле вместе с Дэвидом Кэмероном десять лет назад, о которых я никогда не забывал. Первый из них - я подумал, что у него самые холодные глаза, которые я когда-либо видел в мире (...). Второй - он просто хотел продать нам много газа. В большей степени, чем к какому-либо другому вопросу, он возвращался к газу. Разве нам не нужно больше? Как насчет специального трубопровода в Британию? Разве это не согреет наш народ?" - пишет на страницах The Times Уильям Хейг, бывший министр иностранных дел Великобритании с 2010 по 2014 год. "Даже тогда, когда западные страны пытались "перезагрузить" отношения с Москвой, мы отклонили это предложение. Путин стоит во главе пирамиды финансовой и политической власти в России, поддерживаемой доходами от углеводородов, поэтому он всегда так сосредоточен на ведении бизнеса. Но он также умеет разделять европейские страны, нейтрализовать то, что он считает посягательством Запада на сферу влияния России, путем сочетания использования социальных сетей, умной дипломатии, военного запугивания и открытия или перекрытия газового вентиля. Для него прибыль и власть идеально сочетаются друг с другом", - считает автор публикации. "Некоторые из наших союзников не так сопротивлялись этой стратегии. Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток - 2", - напоминает автор и пишет, что (...) "как только Берлин согласится на запуск, Украина и другие страны станут более уязвимыми для того, что Путин может снизить давление в трубопроводах, от которых они зависят. Усердно эксплуатируются все слабые места каждой западной страны. Польша, отчужденная от своих партнеров по ЕС, столкнулась с жестоким кризисом беженцев на границе с Белоруссией. Венгрия, лишенная друзей в Брюсселе, находит нового в Москве. О своей стратегической слабости всему Западу напоминают десятки тысяч российских военных, сосредоточенных возле Украины, заставляя нас задуматься, что мы можем с этим поделать". "На каждую из этих угроз есть ответы, - полагает Хейг. - (...) Но критически важной областью для западных стран в деле противостояния устойчивой эрозии стабильности являются Балканы. (...) Это - мировые дела в микрокосме: ползучее российское вмешательство, разочарование в европейских идеалах, отчуждение Вашингтона, щупальца китайского влияния, широко распространенная коррупция, привлекательные пути для нелегальной миграции и горькое прошлое конфликтов. Здесь Россия испробовала все, чтобы сорвать стремление миллионов людей жить в стабильных, ориентированных на Запад странах: попытка государственного переворота в Черногории, серьезное вмешательство в референдум в Македонии, ужесточение контроля над бизнесом и политической жизнью в Сербии. В довесок ЕС закрыл дверь для надежд на дальнейшее расширение, а Великобритания потеряла рычаги влияния на эту политику из-за "Брекзита". Этот регион брошен на произвол судьбы". (...) "В течение многих лет лидер Республики Сербской, региона, где преобладают сербы, Милорад Додик, подрывает состояние Боснии и Герцеговины при активной поддержке России и Сербии. Для Москвы это служит цели блокирования расширения евроатлантических институтов: Босния будет как Украина, Грузия и Молдавия, будучи неспособной вступить в НАТО или когда-либо функционировать как нормальная страна. В последние недели ситуация стала серьезной. Додик (...) пытается извлечь выгоду из слабости и отвлечения внимания Запада, чтобы спровоцировать кризис, который приведет к изменению карты, и территория, которую он возглавляет, снова будет присоединена к Сербии". "Это прямой вызов Дейтонским мирным соглашениям. И как только кто-то снова сможет перемещать границы страны по этническому признаку, появится гораздо больше меньшинств, местонахождение которых может быть использовано для оправдания перемещения других границ: этнические сербы в Черногории, этнические албанцы в Косово, этнические русские в странах Балтии. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что происходящее представляет собой угрозу безопасности и стабильности европейского соседства", - говорится в статье. (...) Автор считает, что Великобритания и ЕС должны присоединиться к США во введении санкций против любого, кто подрывает Дейтоновские соглашения, а некрупные европейские силы Eufor должны быть усилены войсками НАТО и развернуты в стратегически важных районах. (...) "Коллапс в Афганистане указывает на то, что происходит, когда Запад теряет дух и фокус внимания. Нельзя допустить, чтобы то же самое произошло на европейском континенте, в основе нашей общей безопасности. Иногда Запад должен смотреть в эти холодные глаза Путина и осадить его тактику и приспешников. Балканы - важное место, чтобы начать", - пишет Уильям Хейг. Источник: The Times