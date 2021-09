16 сентября 2021 г. Мэтт Дэтхем и Грэм Пейтон | The Times Более жесткие правила путешествий для тех, кто отказывается вакцинироваться "В следующем месяце невакцинированные путешественники столкнутся с более жесткими ограничениями в рамках усилий по поощрению большего числа молодых людей к получению вакцины", - передает The Times. "Пассажиры, не получившие обеих доз вакцины, по прибытии в Великобританию из любых стран должны будут сдать два ПЦР-теста в рамках пересмотра правил поездок, которые, как ожидается, будут утверждены британскими министрами в эту пятницу. От этих людей также могут потребовать самоизолироваться на срок до 10 дней", - говорится в статье. "Ожидается, что в рамках реформ будут смягчены правила для полностью вакцинированных путешественников. Требование пройти тест на антиген за 72 часа перед вылетом до посадки на рейсы и паромы, направляющиеся в Великобританию, может быть полностью отменено для этой группы, что сэкономит путешественникам около 30 фунтов стерлингов каждому. Также рассматривается менее радикальный вариант, который позволит людям использовать бесплатные тесты в рамках Национальной службы здравоохранения Великобритании", - пишет The Times. "Кроме того, ожидается, что для путешественников, получивших обе дозы вакцины, требование о прохождении ПЦР-теста в течение двух дней после прибытия в Великобританию будет отменено. В среднем, это сэкономит пассажирам около 75 фунтов стерлингов", - сообщает газета. "Источники в правительстве сообщили, что изменения, скорее всего, вступят в силу с 4 октября, до школьных каникул в Великобритании. Вероятно, первоначально они будут применяться только в Англии, но за ней могут последовать и другие части Великобритании". "Ожидается, что министры также откажутся от "янтарной" классификации, чтобы упростить систему международных поездок, разделив страны либо на безопасный "зеленый" список, либо на опасный "красный" список. Красный список, который в настоящее время насчитывает 62 страны, требует, чтобы пассажиры заплатили 2285 фунтов стерлингов за карантин в одобренном правительством отеле на 11 ночей. Правительство планирует значительно сократить его. Это означает, что подавляющее большинство стран будет открыто для британских туристов, получивших двойную дозу вакцины", - говорится в публикации. (...) "В настоящее время непривитые путешественники, прибывающие из стран зеленого списка, должны сдать только один ПЦР-тест после прибытия через два дня после въезда в Великобританию. Согласно изменениям, им придется сдавать два теста при въезде из всех стран, в том числе из недавно расширенного зеленого списка". (...) Источник: The Times